La Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 decollerà sabato 22 ottobre da Sölden , ma il Rettenbach e il resto delle località che formano il calendario non vedranno tra le protagoniste. La 25enne di Aidussina è caduta mentre si allenava sulle nevi della Val Senales e ha riportato, come comunicato dalla Federsci slovena dopo le visite svolte dall'atleta a Merano e Innsbruck. La sua stagione è già finita, un'altra tegola per la sua Nazionale dopo l'infortunio di Tina Robnik . Slokar si era distinta nella passata stagione vincendo il parallelo di Lech e lo slalom alle finali di Méribel, i suoi primi successi in Coppa del Mondo.