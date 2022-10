Lacomincia a rilento, per usare un eufemismo. Dopo l'annullamento a causa del maltempo del gigante femminile di Sölden , arriva anche la notizia della cancellazione delle, che si sarebbero dovute disputare nel weekend del 29 e 30 ottobre . La Federazione aveva rinviato di sei giorni il controllo della neve sulla "Gran Becca", con la speranza che le temperature si abbassassero e permettessero la preparazione ideale della pista, problematica soprattutto nel tratto finale. Così non è stato e Hannes Trinkl, responsabile FIS delle gare veloci maschili, ha preso una decisione inevitabile. Impossibile, a questo punto, spostare l'arrivo più in quota, visto che tutte le strutture erano già prediposte. Inoltre, è stato comunicato che queste due gare non verranno recuperate. Per quanto riguarda gli uomini, dunque, lo "speed opening" si terrà a Lake Louise (Canada), il 26 e 27 novembre. Ci sono ancora flebili speranze di disputare le due discese femminili a Zermatt/Cervinia (5 e 6 novembre, da calendario), con il controllo neve fissato per martedì 25 ottobre.