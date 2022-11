Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino maschile sbarca a Lake Louise (Canada), dove James Crawford, che stampa il tempo di 1:49.08 e precede un ottimo Mattia Casse di appena 4 centesimi. Dopo l'unica gara disputata a Sölden, lamaschile sbarca a(Canada), dove sono in programma una discesa e due Super G . E questo martedì è il giorno della prima prova proprio della discesa, con gli uomini-jet intendi a prendere confidenza con la Men's Olympic. Il più veloce di tutti è il "padrone di casa", che stampa il tempo di 1:49.08 e precede un ottimodi appena 4 centesimi.

Ad

Paris: "Il gigante per me è una nuova sfida"

Lake Louise Uomini a Lake Louise: il programma, torna Dominik Paris IERI ALLE 20:40

In casa azzurra, buona discesa anche di Christof Innerhofer, settimo a 51 centesimi. Dominik Paris non forza fino in fondo e si piazza 18° a 1.27, poco dietro a Pietro Zazzi (14° a 1.10). Più lontani gli altri italiani: Guglielmo Bosca è 34° a 1.81, Matteo Marsaglia 44° a 2.21, Matteo Franzoso 48° a 2.27, Florian Schieder 49° a 2.30, Nicolò Molteni 52° a 2.39, Giovanni Franzoni 68° a 3.33, Emanuele Buzzi 72° a 4.65. Ovviamente si tratta appena della prima prova e quasi tutti la utilizzano per prendere le misure e non forzano per tutta la durata del tracciato. Lo stesso Aleksander Aamodt Kilde si rialza nel tratto centrale e chiude nono a 62 centesimi, mentre ancora più sornioni sono Beat Feuz (21° a 1.40), Vincent Kriechmayr (35° a 1.83) e Marco Odermatt (39° a 2.05).

Paris da impazzire! 7^ perla sulla Stelvio, rivivi la gara

Killington, VT La Coppa sbarca a Killington: il programma, debuttano Brignone e Bassino IERI ALLE 17:01