Meta Hrovat non sarà della contesa. Nè nelle prossime gare, nè mai più. La slovena, infatti, ha annunciato il suo ritiro dallo sci agonistico con un lungo post sui social, in attesa di spiegare le sue motivazioni in maniera ancor più approfondita in una conferenza presso la Federsci del suo Paese nella mattinata di martedì. Dopo l'annullamento del gigante di Sölden , la stagione di Coppa del Mondo femminile deve ancora cominciare ma intanto arriva una notizia già definitiva.non sarà della contesa. Nè nelle prossime gare, nè mai più. La slovena, infatti,con un lungo post sui social, in attesa di spiegare le sue motivazioni in maniera ancor più approfondita in una conferenza presso la Federsci del suo Paese nella mattinata di martedì.

Terribile caduta di Hrovat, Brignone si copre il volto

Ad

La 24enne di Radenci arriva da un infortunio al ginocchio destro patito a Lenzerheide lo scorso marzo e aveva deciso di non operarsi, scegliendo una terapia conservativa. Non avrebbe comunque gareggiato sul Rettenbach viste le sue condizioni non ottimali, ma di certo la sua rivelazione ha del clamoroso. Così scrive su Instagram: "Giornate fredde, quando facevo fatica ad aspettare i primi raggi di sole, mentre cercavo insistentemente di rianimare le mie dita mezze congelate e intorpidite, una tazza calda di cacao dopo l'allenamento, tutto il sudore versato nella mia piccola palestra nascosta in soffitta, infortuni che mi hanno costantemente seguita per tutta la mia carriera, sorrisi autentici di persone, gioia e tristezza indescrivibili, momenti di onnipotenza e momenti di totale disperazione. Pretendo tanto da me stessa, nella vita faccio sempre le cose al massimo, sono pronta a investire tutto per raggiungere i miei obiettivi, solo così mi sento serena e soddisfatta".

Sölden Odermatt: "Grande inizio, ideale per trovare confidenza" IERI ALLE 14:12

"Lo sci ha rappresentato proprio questo: per gran parte della mia vita, mi sono dedicata allo sport interamente, con tutto il cuore. Sono arrivata ad un punto in cui non sono più pronta a dedicarmici abbastanza da raggiungere i risultati che voglio: è difficile da accettare di aver perso quella scintilla negli occhi e il desiderio che mi ha guidata in un percorso pianificato per tutta la carriera. La decisione che ho preso è stata sicuramente una delle più difficili della mia vita, sono estremamente felice di averla presa in modo abbastanza sano (il ginocchio mi fa ancora venire il mal di testa, ma starò bene). Non ho idea di cosa mi aspetta nella vita, ma sono sicura di partire per una nuova avventura. Ci vediamo presto... in montagna, all'area aperta, sugli sci".

Tina Robnik (Andreja Slokar ( Hrovat saluta l'agonismo dopo aver ottenuto quattro podi in Coppa del Mondo (due terzi posti a Lenzerheide e altrettanti a Kranjska Gora). E continua il momento complicato dello sci alpino sloveno, che oltre all'addio di Meta deve fare i conti con gli infortuni patiti da rottura del piatto tibiale ) e infortunio al crociato del ginocchio sinistro e stagione finita).

Riecco Slokar! Primo sigillo della carriera in slalom

Sölden Kristoffersen parte bene: subito podio con una 2ª manche brillante IERI ALLE 14:08