È la Coppa del Mondo di sci alpino che riparte in grande stile da Sölden e promette spettacolo fino alle finali del prossimo marzo a Soldeu (Andorra). Ci eravamo lasciati con Marco Odermatt re e Mikaela Shiffrin di nuovo regina, saranno ancora loro gli atleti da battere? L'Italia è stata protagonista nella passata annata, avrà i numeri per ripetersi e, perchè no, addirittura migliorarsi? Come cambia la stagione con un calendario così denso e ricco di novità? E quali saranno gli sciatori emergenti in grado di stupire? Per rispondere a questi quesiti e non solo, ci siamo fatti aiutare da coloro che ci racconteranno le geste dei funamboli del circo bianco al microfono: Zoran Filičić, Gianmario Bonzi, Silvano Varettoni e Daniela Merighetti.

La stagione passata ha segnato l'inizio dell'era Odermatt. Lo svizzero ha vinto la generale facendo razzia di vittorie e di podi in tre discipline e potenzialmente può crescere ancora. C'è qualcuno che può insidiarlo realmente o per la generale i giochi sono chiusi? Kilde resta il suo rivale principale o possiamo aspettarci qualche altro competitor?

Filičić: "La bellezza di ogni inizio di stagione sta nel doversi basare, per le previsioni, su quanto visto fino ad ora ignorando invece quali sorprese ci attendono e quali dinamiche si possono creare all’interno della maratona (e quest’anno è il caso di dirlo) di una stagione di Coppa del mondo. Dal trend di crescita e dal dominio mostrato fino ad ora rispetto agli avversari, in termini di continuità e di gestione delle situazioni di gara, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, Odermatt parte come favorito numero uno. Può aggiungere anche successi in discesa ma dovrà iniziare a fare i conti con le scelte di calendario. Obiettivo massimo: la generale e le coppe di specialità di Gigante e Supergigante. Kilde se in buona continuità gli può dare fastidio, Pinturault è atteso ad una riscossa e può solo far meglio rispetto alla scorsa stagione, stimolato anche dai Mondiali in casa, altri non ne vedo ma spero la stagione mi (e ci) sorprenda. Non sposo comunque il concetto di “giochi chiusi”, mai. Tante gare, tanti protagonisti, possibilità di infortuni sempre dietro l’angolo e non sottovalutiamo la pressione psicologica alla quale sono sottoposti, oggi, gli atleti. Se lo sport fosse solo basato sulle statistiche non si correrebbe neppure. I dati emergono e si accumulano gara per gara ma non indicano le reali possibilità di vittoria o meno".

Bonzi: "Onestamente, credo sia iniziata l’era Odermatt e ora potrebbe durare anche quanto quella di Hirscher, perché no (8 coppe consecutive). Ciò detto, Kilde è uno che non molla mai l’osso, il suo lo farà e lo rivedremo a tempo pieno anche in gigante, mentre c’è tanta curiosità su Kristoffersen. Se dovesse trovare subito feeling con i nuovi materiali e grande serenità interiore, chissà…".

Varettoni: "La passata stagione ha segnato l’inizio dell’era Odermatt, sono convinto che possa durare tanto quella di Hirscher se non di più. Resta il principale e quasi unico candidato per la generale, solo uno stratosferico Kilde può provarci, andando a podio in tutte le gare veloci e provando a entrare nei cinque in quelle di gigante. È molto difficile battere Odermatt ma ci può provare".

Merighetti: "Credo che Odermatt anche quest’anno vincerà la generale. È cresciuto in una maniera pazzesca e ha ancora un po’ di margine di miglioramento, secondo me. Chi potrà insidiarlo potrebbe essere Kristoffersen, che con il cambio di materiale potrebbe aver trovato la fiducia e la serenità perse da un paio di stagioni….".

Mikaela Shiffrin va a caccia della quinta generale in carriera e ha dichiarato che potrebbe disputare qualche gara veloce in più rispetto allo scorso anno. È lei la favorita numero 1 o atlete come Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami possono tenerle testa dall'inizio alla fine e, perchè no, batterla?

Filičić: "Shiffrin, Vlhova, Gut-Behrami e Brignone credo siano i nomi sugli scudi per la generale femminile. Shiffrin ci ha dimostrato a Pechino cosa sia lo sport, cosa sia la sconfitta, il rialzarsi e anche cosa sia la grandezza, oltre a quanto o quanto poco significhi essere la superfavorita (o il superfavorito) soprattutto su gara singola, ricordiamoci che ci sono anche i Mondiali. Vlhova dovrebbe dominare, ma i suoi successi andrebbero a togliere punti alla statunitense rendendo la classifica interessante. Gut-Behrami ha la grinta e la velocità per far benissimo in tre discipline e la vedo come contendente. Brignone ha le carte in regola per giocarsi punti importanti ma anche qui attendo qualche sorpresa".

Bonzi: "Pur essendoci una fuoriclasse assoluta, credo che la lotta per la sfera di cristallo generale sia molto più aperta al femminile. Principale favorita Shiffrin, che al momento non è più dominante come nel 2018-2019. Se torna a esserlo, non c’è partita. Altrimenti, Lara Gut (11 discese, 9 Super G quest’anno), Petra Vlhova e Federica Brignone in primis (mancano le combinate però) le daranno filo da torcere. Metto anche Mowinckel e Goggia tra le papabili (dovesse vincere tutte le libere, 11, Sofia…) e soprattutto 1 centesimo su chi ha un potenziale enorme, ancora inespresso almeno in Coppa del Mondo (una sola vittoria, per giunta in slalom): Michelle Gisin. Dovesse trovare finalmente la stagione della vita, non escluderei nulla".

Varettoni: "La coppa generale femminile è molto più aperta, secondo me Shiffrin, Vlhova e Gut hanno alle stesse probabilità. Certo che Miki ha ritrovato la serenità perduta grazia anche alla compagnia di Kilde".

Merighetti: "Io credo che anche quest’anno per la generale sarà battaglia aperta tra Shiffrin, Vhlova, Brignone e sì, anche Gut che sembra aver passato un’estate super, ha dalla sua parte un’esperienza che non ha eguali nonché una medaglia d’oro che, secondo me, le ha dato la serenità che fino all’anno scorso non aveva. Ci sono tante atlete polivalenti e in grado di salire sul podio in più occasioni e soprattutto in più discipline, quindi ci sarà da divertirsi e Shiffrin dovrà superarsi per vincere la generale".

L'Italia si presenta di nuovo con tre carte importanti, che al di là dei successi parziali possono puntare legittimamente al podio nella classifica assoluta. Chi ha più chance, tra Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino di raggiungere questo obiettivo?

Filičić: "Goggia dovrebbe vincerle tutte, Bassino dominare, Brignone brillare sempre sul podio. Tra le tre dico Brignone".

Bonzi: "Federica Brignone perché più polivalente e ancora non ci ha regalato una stagione da 6-7 vittorie (massimo 5, 2019-2020); difficile, non impossibile. Ma attenzione a Goggia perché se trova stabilità e riesce a chiudere un'annata al top dall’inizio alla fine può fare tutto; l’inserimento di Luca Agazzi nello staff Élite in questo senso credo sarà fondamentale. Bassino deve dimostrare di saper vincere anche in superG e le manca una terza specialità".

Varettoni: "Le nostre tre ragazze sicuramente hanno come obiettivo una coppetta di specialità, chi in velocità e chi in gigante. Per il podio finale perché no, la concorrenza è alta però ci si può provare; la costanza come sempre pagherà a fine stagione".

Merighetti: "Secondo me sia Federica che Sofia hanno le stesse chances perché Brignone è atleta polivalente e Goggia nelle discipline veloci non ha rivali. Bassino deve crescere ancora in discesa e slalom se vuole essere al pari con le connazionali".

In campo maschile restiamo aggrappati alla leadership di Dominik Paris. L'altoatesino è ancora in grado di lottare per la Coppa di discesa libera?

Filičić: "Sì, soprattutto dopo lo scorso anno di riassestamento e ritorno. Ha una buona forma fisica e mentale e si diverte. Credo che siamo più noi ad attendere la coppa che lui a cercarla, nel senso che Domme ha piedi piantati per terra e corre giorno per giorno, gara per gara, senza pensare a record o cammino verso l’obiettivo ed oggi è la maniera giusta di affrontare le gare. Sarebbe un sogno".

Bonzi: "Spero sia la volta buona per lui. La merita come Kristian Ghedina, un altro che non l’ha mai vinta. Sembra super motivato e sereno, può essere la volta buona".

Varettoni: "Paris secondo me può lottare per la coppa di discesa, ma ci sono parecchi avversari da battere: Kilde, Feuz e Odermatt su tutti. Però a lui manca tantissimo quella coppa, la vuole e sarà il suo più grande obiettivo da qui fino alla fine della sua carriera".

Merighetti: "Sì assolutamente! Atleta che ormai ha tanta esperienza e delle doti naturali che abbiamo potuto ammirare tutti, che si stanno, anno dopo anno, affinando".

Nadia Delago o Alex Vinatzer: da chi vi aspettate il maggior salto di qualità in termini di continuità di risultati e magari la prima vittoria in Coppa del Mondo?

Filičić: "Da entrambi. Nadia ha un percorso di continuità, Alex ha già assaporato delusioni che possono farlo crescere in maniera importante. Parlando di lui, spesso ci si dimentica di quanto lo slalom sia spietato, infido, e di quale sia oggi il livello degli slalomisti. Sono curioso di vedere a cosa porterà il cambio di materiali e mi sbilancio: lo vedo correre per l’oro mondiale. Se lo centrasse sarebbe un decollo inarrestabile".

Bonzi: "Vinatzer, anche per il cambio di materiali e perché comunque è già salito sul podio in Coppa. È vero però che la concorrenza si presenta tremenda per lui in slalom. Nadia ha margini di miglioramento enormi e in discesa libera non sono poi così tante le atlete in grado di vincere. Quindi, attenzione…".

Varettoni: "Nadia Delago è cresciuta tantissimo e può fare una super stagione, però io mi aspetto tantissimo da Vinatzer. Ormai sono due stagioni che lo aspettiamo costantemente al vertice, è giunto il suo momento grazie anche al cambio di materiale".

Merighetti: "Spero entrambi, ma dico Nadia perché è più riflessiva e fa una disciplina diversa rispetto ad Alex. Lui fa slalom dove l’errore è sempre più limitante a livello di risultati. Un errore in discesa può non comprometterti la gara. In slalom, e soprattutto per il livello che c’è in questo momento in questa disciplina, il minimo errore lo paghi tantissimo".

Quante vittorie otterrà l'Italia tra settore maschile e femminile?

Filičić: "La scorsa stagione furono 13 di cui solo due maschili. Quest’anno dico 20 di cui 5 maschili".

Bonzi: "Facciamo 14? Mi aspetto un 3-4 successi al maschile (con magari il primo di Vinatzer, oltre a Paris) e il solito grosso bottino delle ragazze, che nella stagione 2021-2022 stabilirono il primato di vittorie per una singola annata di Coppa, a quota 11. Possono ripetersi o andare ancora in doppia cifra".

Varettoni: "Le vittorie italiane per me saranno superiori a dieci".

Merighetti: "Sparo alto e dico 15!"

Chi sarà la rivelazione della stagione per gli uomini e chi per le donne?

Filičić: "Radamus e Popovic".

Bonzi: "Atle Lie McGrath al maschile e Camille Rast al femminile".

Varettoni: "Tra gli uomini Stenn Olsen, giovane norvegese. Al femminile Lara Colturi".

Merighetti: "Radamus tra gli uomini e Nicol Delago che tornerà nelle prime della classifica in discesa".

Quale Nazione otterrà più vittorie nel complesso?

Filičić: "Svizzera".

Bonzi: "La Svizzera".

Varettoni: "La Svizzera".

Merighetti: "Svizzera".

Il calendario si presenta più fitto rispetto all'anno scorso, con alcuni ritorni, la doppia trasferta oltreoceano per gli uomini, l'approdo a Kvitfjell per le donne e la nuova esclusione delle combinate. Come valutate queste scelte?

Filičić: "Calendario fitto e duro, bene per il pubblico ma non per gli atleti, andrebbero ascoltati di più. Cervinia/Zermatt una novità interessante ma cambia la programmazione nordamericana dei velocisti oltre ad essere ad oggi in gran dubbio causa le condizioni climatiche. Proprio il mutamento del clima dovrebbe far ragionare: opening a Sölden così presto, visto il periodo di preparazione, la distanza dalle altre gare (fisica e temporale) e le condizioni del ghiacciaio, non ha senso. Sempre rispetto a quello che si dovrebbe fare, cercando di ridurre al possibile le emissioni, trovo la doppia trasferta in Nord America aberrante e ancora di più mi fanno paura le possibilità di gare future indoor in paesi dai climi caldi, oggi dobbiamo dimostrare tutti più rispetto e responsabilità verso il clima ed il nostro pianeta. Kvitfjell per le donne scelta meravigliosa, purtroppo rimane in calendario il non sense di Zagreb. Un solo Parallelo in stagione è un’idiozia: o si fa una serie nella quale emergeranno col tempo gli specialisti, o è un rischio inutile per una gara che dà punti in coppa del mondo. Così non si fanno crescere né la disciplina, né gli atleti e ancor meno l’interesse e la comprensione del pubblico. Per le combinate vale lo stesso discorso: si o no. Ci sono pro e contro in entrambe le situazioni ma che si prenda una decisione e se è un “no”, si cancellino anche dai Mondiali. Suvvia, un po' di coraggio".

Bonzi: "Sì alla doppia trasferta americana, ma farei partire la stagione ad agosto/settembre in Argentina, e tornerei, ogni due anni magari, in Giappone. Dispiace per l’assenza delle combinate, che sono storiche, mentre le donne non hanno più la parità di gare tra tecniche e veloci. Un peccato".

Varettoni: "Sui calendari si apre un mondo, e mai si metterà tutti d’accordo, quindi prendiamo quello che viene scelto ed adattiamoci il più velocemente possibile. Comunque ogni tanto cambiare qualcosa male non fa".

Merighetti: "La doppia trasferta non mi piace molto perché si perde un sacco di tempo e non è facile adattarsi e riadattarsi al jet lag….Kvitfjell per le donne invece bellissimo, finalmente si cambiano un po’ le piste di discesa anche per le donne. Gareggiare sempre sulle stesse piste è da una parte comodo perché dopo qualche stagione la conosci a memoria e la discesa diventa meno pericolosa, dall’altra parte le novità (su piste belle) sono intriganti. L’esclusione della combinata non una buona scelta secondo me. Più che altro perché nelle donne il livello in questa disciplina è alto e se poi le gare le fai ai mondiali e alle olimpiadi, perché toglierle in CdM? Scelta molto discutibile".

Bassino seconda! Bella rimonta nell'ultimo gigante

Quale sarà la disciplina più spettacolare?

Filičić: Ormai tutte, dipenderà da gara a gara e dalle condizioni della neve e del meteo. Per il thrilling di coppa invece: lo speciale.

Bonzi: "Slalom maschile e gigante femminile".

Varettoni: "La disciplina più spettacolare secondo me sarà lo slalom maschile, come accade ormai da qualche anno! Tantissimi atleti sono in grado di vincere e andare a podio".

Chi vince a Sölden?

Filičić: "Pinturault e Bassino".

Bonzi: "Odermatt e Shiffrin".

Varettoni: "Marco Odermatt e Lara Gut".

Merighetti: "Bassino e Kristoffersen".

