Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino, che dopo le gare annullate a causa del meteo a Sölden, Zermatt/Cervinia e Lech fa tappa sicura a Levi. Petra Vlhova. La slovacca ha vinto le ultime quattro gare disputate tra i rapid gates della "Levi Black" (doppietta sia nel 2020 che nel 2021), oltre ad essere la detentrice della Coppa di specialità e Blick. Finalmente ci siamo. Nel weekend del 19 e 20 novembre torna in scena la, che dopo le gare annullate a causa del meteo a Sölden, Zermatt/Cervinia e Lech fa tappa sicura a In Finlandia sono previsti due slalom femminili (gli uomini sono già in Nordamerica, si riparte da Lake Louise il 25 novembre) e la favorita d'obbligo non può che essere. La slovacca ha vintodisputate tra i rapid gates della "Levi Black" (doppietta sia nel 2020 che nel 2021), oltre ad essere la detentrice della Coppa di specialità e campionessa olimpica a Pechino solo nove mesi fa . E proprio del successo a cinque cerchi, oltre che dell'annata in corso, ha parlato la 27enne di Liptovský Mikuláš in un'intervista al quotidiano svizzero

Pensieri di ritiro

"Dopo le Olimpiadi, sono scivolata mentalmente in una specie di buco. Mi sentivo completamente svuotata e ho pensato anche di ritirarmi, perché ormai avevo conquistato tutto. Sono partita per un mese di vacanza, senza pensare un solo minuto allo sci e, quando sono tornata, ho deciso di continuare. Sono ancora giovane e ho attorno una grande squadra, ma cambierò il modo di prendere le cose. Mi concederò più riposo e tempo per me stessa. Con l'esperienza, so di cosa ho bisogno per rendere al massimo".

Vlhova, Shiffrin e Brignone sul podio Credit Foto Getty Images

"Il trucco per trovare nuovi stimoli? Non esiste - spiega Petra - è un fuoco che ho dentro e che credo derivi dai miei genitori. Lavoravano dall'alba al tramonto, quindi credo che mi abbiano trasmesso questo gene". Con le giuste motivazioni, Vlhova resta una delle atlete da battere anche per la classifica generale, traguardo da lei già conquistato nel 2020/21. Una sfida dove l'avversaria numero uno è certamente Mikaela Shiffrin, campionessa in carica proprio davanti alla slovacca e a Federica Brignone nell'ultima Coppa del Mondo.

