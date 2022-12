Cambio di programma importante per la Val Gardena, che si appresta ad ospitare tra poco più di una settimana la quinta tappa stagionale della sulla Saslong verrà recuperata la discesa libera cancellata a Beaver Creek. La 55ma Saslong Classic si aprirà lunedì 12 dicembre con la riunione dei capitani, poi nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre sono previsti i training ufficiali. A quel punto gli atleti dovranno affrontare tre gare in tre giorni, con le discese libere il 15 ed il 17 dicembre inframezzate dal Super-G di venerdì 16. , che si appresta ad ospitare tra poco più di una settimana la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022-2023 . Quest’oggi è arrivata infatti la notizia cheLa 55ma Saslong Classic si aprirà lunedì 12 dicembre con la riunione dei capitani, poi nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre sono previsti i training ufficiali. A quel punto gli atleti dovranno affrontare

Grande attesa per un nuovo capitolo della rivalità tra i due fenomeni Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde nella velocità, con la speranza di ritrovare nel frattempo il miglior Dominik Paris tra le fila della squadra azzurra. “Naturalmente ci dispiace che i nostri amici di Beaver Creek non abbiano potuto svolgere tutto il loro programma di gare. Vogliamo ringraziare la FIS, la Federazione italiana sport invernali FISI e il titolare dei diritti Infront per la loro fiducia. Siamo contenti di poter ospitare per la prima volta una terza gara maschile sulla Saslong”, il commento di Rainer Senoner, presidente dell’associazione organizzatrice Saslong Classic Club.

