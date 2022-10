Ad

A Lech (Austria) si dovrebbero tenere i paralleli nel fine-settimana del 12-13 novembre, ma il panorama è piuttosto desolante, con tinte tra il verde e il marrone e di neve nemmeno l'ombra. Nessun problema, per il momento, per gli slalom di Levi, in Finlandia (del weekend successivo), mentre sembrano esserci problemi per l'appuntamento di Killington (Stati Uniti). Nella località del Vermont sono in programma un gigante e uno slalom femminile (26-27 novembre), ma anche lì fa caldo, con temperature sempre sopra lo 0° per almeno altri dieci giorni. Il controllo neve della FIS è previsto per il 16 novembre.

Sci Alpino Cervinia senza neve, annullate anche le discese femminili 25/10/2022 ALLE 11:11

"Tutti in piedi per Marco": Odermatt ingiocabile, rivedi la vittoria

Sci Alpino Coppa del Mondo che non decolla, anche Lech a rischio 25/10/2022 ALLE 09:01