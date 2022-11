Coppa del Mondo di sci alpino è sbarcata in America e ha finalmente trovato ritmo, Killington e Lake Louise, donne e uomini hanno sciorinato le quattro discipline di questo sport e per quanto la stagione sia ancora agli albori abbiamo già ricevuto le prime indicazioni su cosa potrebbe succedere da qui a marzo. La prima notizia, che è più che altro una conferma dopo quanto visto durante lo scorso inverno, è che la Svizzera si candida prepotentemente al ruolo di Nazione-guida. Tra il Vermont e il Canada, lo squadrone rosso-crociato Laè sbarcata in America e ha finalmente trovato ritmo, dopo le tante cancellazioni delle scorse settimane. Tra, donne e uomini hanno sciorinato le quattro discipline di questo sport e per quanto la stagione sia ancora agli albori abbiamo già ricevuto le prime indicazioni su cosa potrebbe succedere da qui a marzo. La prima notizia, che è più che altro una conferma dopo quanto visto durante lo scorso inverno, è che. Tra il Vermont e il Canada, lo squadrone rosso-crociato ha vinto tre gare su quattro e il weekend in arrivo potrebbe risultare altrettanto glorioso.

Ad

Odermatt è imprendibile anche in SuperG: rivivi la vittoria

Lake Louise Paris: "Non avevo informazioni, ma dovevo fare meglio" 14 ORE FA

Marco Odermatt senza limiti

Marco Odermatt di vincere le prime tre gare della stagione e lo ha relegato al terzo posto nella discesa libera di sabato. In precedenza, a fine ottobre, era arrivato Tre gare, tre discipline diverse, tre podi. Otto volte di fila tra i primi tre se aggiungiamo la coda della scorsa stagione per una striscia che, oggettivamente, potrebbe allungarsi in maniera dilagante. Il classe '97 scia divinamente a prescindere dal pendio e dalla specialità, sfoderando una naturalezza d'azione che gli altri possono solo ammirare. A 25 anni ha già un palmarés luccicante, ma è palese che il suo talento lo possa portare a confini ancora inesplorati. Un altro lato positivo, per noi che ci godiamo lo spettacolo e per lui che ne trae stimolo, è la rivalità con Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese sembra essere l'unico in grado di competere alla distanza con lo svizzero nella gare veloci. Una sorta di Guerre Stellari tra due uomini-jet che, anche in virtù della loro forza, stanno vivendo questo duello col sorriso, come una sfida tra amici senza nulla in palio. E invece è la Coppa del Mondo. Dove Odermatt punta con credenziali a prendersi tutto: le Coppe di disciplina di gigante, discesa e Super G, oltre a quella generale. Dieci centesimi. Questione di dettagli, di sfumature, di centimetri. Un'inezia cronometrica che ha impedito adi vincere le prime tre gare della stagione e lo ha relegato al terzo posto nella discesa libera di sabato. In precedenza, a fine ottobre, era arrivato il successo nel gigante inaugurale di Sölden , mentre poche ore dopo, sulla stessa pista, il capolavoro nel Super G canadese.. Otto volte di fila tra i primi tre se aggiungiamo la coda della scorsa stagione per una striscia che, oggettivamente, potrebbe allungarsi in maniera dilagante. Il classe '97 scia divinamente a prescindere dal pendio e dalla specialità, sfoderandoche gli altri possono solo ammirare. A 25 anni ha già un palmarés luccicante, ma è palese che il suo talento lo possa portare a confini ancora inesplorati. Un altro lato positivo, per noi che ci godiamo lo spettacolo e per lui che ne trae stimolo, è. Il norvegese sembra essere l'unico in grado di competere alla distanza con lo svizzero nella gare veloci. Una sorta di Guerre Stellari tra due uomini-jet che, anche in virtù della loro forza, stanno vivendo questo duello col sorriso, come una sfida tra amici senza nulla in palio. E invece è la Coppa del Mondo. Dove: le Coppe di disciplina di gigante, discesa e Super G, oltre a quella generale.

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO MASCHILE? Marco Odermatt Aleksander Aamodt Kilde Dominik Paris Alexis Pinturault Henrik Kristoffersen Matthias Mayer Manuel Feller Vincent Kriechmayr Lucas Braathen

Lara Gut è da corsa per la generale

Lara Gut-Behrami ha concrete possibilità di battere la fuoriclasse di Vail nella lunga corsa alla Coppa del Mondo assoluta? Anche in questo caso dobbiamo ragionare con tutta la stagione davanti, ma la sensazione è che la ticinese abbia tutto per provarci. Nel Vermont, la vittoria numero 35 in Coppa del Mondo di una carriera estremamente longeva e si è lanciata nel migliore dei modi verso l'inizio della stagione della velocità, dove può costruire il suo assalto alla diligenza Shiffrin. In Super G, probabilmente, resta la donna da battere, mentre in discesa solo Sofia Goggia le sta davanti nelle gerarchie della vigilia. Dopo il weekend di Levi ci eravamo chiesti se Mikaela Shiffrin potesse tornare al livello siderale visto nel 2018/19 . Dopo Killington, dove la statunitense non ha certo brillato per i suoi standard, la domanda più stuzzicante riguarda una sua rivale:ha concrete possibilità di battere la fuoriclasse di Vail nella lunga corsa alla Coppa del Mondo assoluta? Anche in questo caso dobbiamo ragionare con tutta la stagione davanti, ma la sensazione è che la ticinese abbia tutto per provarci. Nel Vermont, è tornata a vincere in gigante in Coppa dopo oltre sei anni, nonostante un tracciato accorciato e una concorrenza sempre agguerrita in questa disciplina. La classe '91 ha ottenutodi una carriera estremamente longeva e si è lanciata nel migliore dei modi verso l'inizio della stagione della velocità, dove può costruire il suo assalto alla diligenza Shiffrin., mentre in discesa solole sta davanti nelle gerarchie della vigilia.

Gut, trionfo gigante! Rivivi la sua seconda manche

Lara vanta una forza mentale impressionante e dopo aver rotto i tabù d'oro nei grandi eventi e svolto un lavoro senza intoppi in estate ha i numeri per puntare al bersaglio grosso. Senza nulla da perdere e a sei anni dall'unico successo nella Coppa più ambita. L'infortunio patito ai Mondiali del 2017 sembrava averla condannata a un finale di carriera in cui poter togliersi di certo qualche soddisfazione, ma senza riuscire a replicare quanto fatto in precedenza. Lei sta andando oltre. Cortina e Pechino le hanno fatto sbollire ogni tipo di pressione e a differenza di Shiffrin è meno "condannata" a vincere. Va anche detto che nelle ultime due stagioni, Gut-Behrami non è riuscita a giocarsi la Sfera di cristallo fino in fondo per circostanze sfortunate. Nel 2020/21, l'anno di Petra Vlhova, chiuse seconda nella generale a 160 punti dalla rivale ma senza poter sciare in discesa e Super G alle Finali di Lenzerheide, causa maltempo. L'anno scorso finì ben più lontana, ma tra Covid-19 e altri problemi fisici avrebbe potuto avvicinarsi ai vertici. Naturalmente, dipende tanto (tantissimo) da Shiffrin. Che se al di là di Killington sembra superato i dubbi palesati qualche mese fa in slalom, deve ancora ritrovare il giusto feeling in gigante e capire quanto possa essere performante nei Super G che disputerà. Insomma, la lotta è aperta per il momento.

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE? Mikaela Shiffrin Federica Brignone Petra Vlhova Sofia Goggia Lara Gut-Behrami Michelle Gisin Wendy Holdener Marta Bassino Ragnhild Mowinckel Corinne Suter

La prima di Holdener, che liberazione

Anna Swenn Larsson, emozionata sul podio per la prima vittoria in Coppa, se le luci dei riflettori sono puntate soprattutto sulla terza svizzera di questo racconto: Wendy Holdener. Che tra i rapid gates aveva ottenuto già la bellezza di 30 podi in Coppa del Mondo e non aveva mai vinto, condannata dall'essere contemporanea della più grande slalomista di sempre e di un'altra fuoriclasse assoluta della specialità. Pazzesco che la prima volta arrivi in condivisione con un'altra atleta, ma va bene lo stesso. La 29enne di Unteriberg ha cominciato alla grande la stagione, mettendo in mostra una sciata fluida e composta, sempre a ritmo. E già a Levi era andata a un passo dal rompere la maledizione, battuta ovviamente da una Shiffrin deluxe. Wendy, che in precedenza si era imposta solo in combinata e in parallelo in Coppa del Mondo, ha dimostrato di avere la forma (e adesso anche la fiducia) per ripetersi. E non per gentile concessione di chi vince di solito, ma per bravura personale. La sua vittoria è stata una liberazione per lei e motivo di sorriso anche per le sue rivali, riconoscimento di un traguardo meritato dopo una carriera di altissimo livello. Dopo cinque vittorie di fila nello slalom di Killington, Shiffrin ha abdicato. Spazio per Petra Vlhova? O magari per Katharina Liensberger? Lena Dürr che mette insieme due manche? Niente di tutto ciò, nessuna di queste è salita neanche sul podio. A trionfare è stata un'inedita coppia e ci perdonerà la svedese, emozionata sul podio per la prima vittoria in Coppa, se le luci dei riflettori sono puntate soprattutto sulla terza svizzera di questo racconto:. Che tra iaveva ottenuto già la bellezza di, condannata dall'essere contemporanea della più grande slalomista di sempre e di un'altra fuoriclasse assoluta della specialità. Pazzesco che la prima volta arrivi in condivisione con un'altra atleta, ma va bene lo stesso. La 29enne di Unteriberg ha cominciato alla grande la stagione, mettendo in mostra una sciata fluida e composta, sempre a ritmo. E già a Levi era andata a un passo dal rompere la maledizione, battuta ovviamente da una Shiffrin deluxe. Wendy, che in precedenza si era imposta solo in combinata e in parallelo in Coppa del Mondo, ha dimostrato di avere la forma (e adesso anche la fiducia) per ripetersi.. La sua vittoria è stata una liberazione per lei e motivo di sorriso anche per le sue rivali, riconoscimento di un traguardo meritato dopo una carriera di altissimo livello.

Incredibile Holdener! Spezza la maledizione in slalom, rivivi la sua manche

Le prossime tappe

Holdener non ci sarà nel prossimo weekend a Lake Louise, dove comincia la stagione della velocità anche in campo femminile (in programma due discese e un Super G, tripletta di Sofia Goggia nel 2021). In Canada, Lara Gut-Behrami ha grandi progetti e con un percorso netto potrebbe anche ambire alla vetta della generale, in assenza di Shiffrin. Gli uomini saranno impegnati a Beaver Creek, con lo stesso menu delle donne. Sarà ancora apoteosi svizzera?

Gut irraggiungibile in Super G: primo oro olimpico per lei

Lake Louise Sorpresa Bosca: sfiora la top-10 ed è il migliore degli azzurri 14 ORE FA