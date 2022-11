Lindsey Vonn resta sempre attuale quando si parla di Olympics.com, in cui ha affrontato svariati temi riguardanti il suo sport e in cui si è soffermata anche sui grandi delle altre discipline e su ciò che hanno rappresentato per lei. Per quel che riguarda la neve, è interessante un passaggio che riguarda una sua vecchia rivale e amica, un'atleta che conosciamo molto bene. Sono passati oltre tre anni dal suo ritiro, ma la figura diresta sempre attuale quando si parla di sci alpino e non solo. L'ex campionessa statunitense ha rilasciato una lunga intervista a, in cui ha affrontato svariati temi riguardanti il suo sport e in cui si è soffermata anche sui grandi delle altre discipline e su ciò che hanno rappresentato per lei. Per quel che riguarda la neve, è interessante un passaggio che riguarda una sua vecchia rivale e amica, un'atleta che conosciamo molto bene.

Sofia Goggia, il mio posto è qui

"Sofia Goggia può essere in corsa per la classifica generale di Coppa del Mondo? Io credo ci sia molto vicina, ha solo bisogno di stare lontana dagli infortuni, prima di tutto, e disputare la stagione per intero cercando di essere solida". Vonn è stata una grande polivalente, capace di vincere in tutte le discipline, ma il grosso delle sue fortune l'ha costruito dominando per lunghi periodi nelle gare veloci. Un po' quello che deve cercare di fare Sofia, che se nei momenti di solidità e fiducia mentale ha dimostrato di poter essere una vincitrice seriale. Secondo Lindsey, le tre atlete in assoluto da seguire nella stagione in arrivo saranno la bergamasca, la connazionale Mikaela Shiffrin (che minaccia il suo record in vittorie in Coppa del Mondo, 82 contro 74) e la sempre presente Petra Vlhova.

Shiffrin torna ad alzare il globo, Brignone con lei sul podio

In diciannove anni di Coppa del Mondo, Lindsey Vonn ha costruito una carriera straordinaria, costellata di record e momenti di intoccabilità sportiva, pur in un'epoca in cui ha dovuto affrontare grandi rivali. Vittorie e numeri che l'hanno eletta tra le più grandi atlete di sempre, non solo dello sci. Lo scorso giugno, la nativa di Saint Paul è stata inserita nella US Olympic Hall of Fame insieme a Michael Phelps e Billie Jean King. Due fuoriclasse dei rispettivi sport, per i quali Lindsey ha speso parole di ammirazione. "Credo che Billie Jean si distingua tra tutte. È una persona che ha davvero aperto la strada alle donne nello sport ed è sempre stata un'atleta a cui mi sono ispirata. E negli ultimi anni è diventata anche una buona amica, il che è stato un grande onore per me. E poi c'è una persona come Michael Phelps, con cui sono molto amica. E lui ha così tante medaglie che non sa dove metterle. Quindi mi sento privilegiata, è un onore condividere qualcosa con questi fenomeni".

Nell'intervista, Vonn sottolinea la parola "grinta". "Nella mia carriera ne ho passate parecchie, quindi capisco cosa sia la grinta e quando vedo un altro atleta che la possiede provo un certo livello di affinità". Una dote che ha fatto le fortune di un altro campione, un certo Rafael Nadal. Così la statunitense sul tennista spagnolo: "Vedere Nadal vincere gli Open di Francia è stato davvero incredibile, la sua grinta è davvero impressionante. È sempre tornato dai numerosi infortuni e ora ha un'età in cui molti lo danno per spacciato, ma lui lotta per ogni singolo punto ed è straordinario da vedere".

Lindsey Vonn a cinque cerchi: tutte le sue gare da medaglia

