E’ arrivata la comunicazione ufficiale della FIS: cancellate le tappe americane e canadesi della Coppa del Mondo di Sci alpino a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid. Le 10 gare verranno recuperato nel corso della stagione sul territorio europeo, accorpandole alle tappe già presenti sul calendario.

L'emergenza Covid non fa sconti, nemmeno per quanto riguarda gli sport invernali. Nelle ultime ore la FIS ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle modifiche necessarie che il calendario della Coppa del Mondo di Sci alpino subirà proprio a causa dell'emergenza sanitaria. Cancellate le tappe in America e Canada previste per a partire dal prossimo novembre, con le 10 gare cancellate - 5 maschili e 5 femminili - che verranno, dunque, recuperate sulle montagne europee accorpandole a tappe già presenti nel programma ufficiale.

Saltano le prove veloci maschili e femminili previste a Lake Louise - discesa e superG maschile e due discese e superG femminili - così come lo slalom e il gigante femminili di Killington e la discesa, il superG e il gigante maschili di Beaver Creek. La Federazione internazionale ha stabilito in parte il programma dei recuperi, con i due giganti maschili pronti a prendersi la scena in Val d'Isère (Francia) nel weekend del 5 e 6 dicembre, e con le gare in velocità maschii che si terranno nel fine settimana successivo. La discesa femminile verrà recuperata sulle nevi di St. Moritz, mentre le gare tecniche si svolgeranno a Courchevel sempre nel mese di dicembre. In ogni caso, come riferito dalla FISI, la decisione definitiva sui calendari sarà presa solamente a fine settembre.

