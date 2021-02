Sofia Goggia si opera al braccio sinistro: visto che la discesista azzurra dovrà stare ferma almeno per 45 giorni in seguito all'incidente occorsole domenica e la conseguente frattura piatto tibiale che non le consentirà di prendere parte ai prossimi Mondiali di Cortina , ha deciso di anticipare un'operazione al braccio prevista inizialmente a fine stagione. Il 9 febbraio del 2020 l’azzurra aveva subito la rottura del radio, che aveva obbligato i medici a inserirle una placca: prioprio questa placca ora deve essere rimossa e, dal momento che Sofia Goggia è ricoverata presso la Clinica La Madonnina, l’operazione al braccio è stata anticipata evitando così un ulteriore stop più avanti.

"Sofia questa mattina - ha raccontato ancora il medico, certo che l'azzurra in pochi mesi tornerà quella di sempre, prontissima per la prossima stagione - ha seguito in tv il superG di Garmisch. Una pista che, ha detto, le piace molto e che stamani era in condizioni nettamente migliori di sabato".