Sci Alpino

Coppa del Mondo Sci Alpino, Sofia Goggia. #ForzaSofi! Ti aspettiamo più forte di prima

SCI ALPINO - La campionessa olimpica di Pyeongchang ha subito una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Questo significa che Sofia Goggia non potrà prendere parte ai Mondiali di Cortina proprio nell'anno in cui stava facendo meglio, con 4 vittorie in discesa finora. Eccole qui, per non dimenticare e per tornare più forte appena possibile.

00:01:47, 25 Visualizzazioni, 23 minuti fa