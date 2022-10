Coppa del Mondo di sci alpino sta per ripartire, Zermatt-Cervinia. Il tracciato condiviso tra Svizzera e Italia dovrebbe ospitare le prime gare veloci della stagione, con gli uomini impegnati per due discese sulla "Gran Becca" il 29 e 30 ottobre e le donne chiamate a fare altrettanto nel weekend del 5 e 6 novembre. Ma il condizionale è assolutamente d'obbligo, visto che le condizioni non sono certo ottimali e le gare restano a rischio. Lasta per ripartire, con il tradizionale appuntamento di Sölden a rompere il ghiaccio. Ma se sul Rettenbach è tutto pronto e si contano ormai le ore per l'apertura del primo cancelletto, lo stesso non si può dire di. Il tracciato condiviso tra Svizzera e Italia dovrebbe ospitare, con gli uomini impegnati per due discese sulla "Gran Becca"e le donne chiamate a fare altrettanto nel weekend del. Ma il condizionale è assolutamente d'obbligo, visto che le condizioni non sono certo ottimali e le gare restano a rischio.

Questa domenica 16 ottobre è previsto il controllo neve da parte della FIS, ma è probabile che si aspetti qualche giorno. L'allestimento della pista non è concluso e il problema sono le alte temperature che impediscono il giusto innevamento nel settore finale del tracciato. Si tratta di un porzione di pista in terra italiana, dopo il muro di Ventina e verso il traguardo posto a Laghi Cime Bianche. In questo momento sembra difficile pensare a uno spostamento delle gare, anche se nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di disputarle durante la settimana.

Il presidente del comitato organizzatore Franz Julen, intanto, resta ottimista sulla riuscita dell'evento: "Nonostante le temperature siano superiori alle medie stagionali, siamo assolutamente fiduciosi che le gare possano aver luogo regolarmente. I primi due terzi del percorso sono già pronti, nel terzo inferiore si stanno impiegando le scorte di neve accumulate alla fine della scorsa stagione invernale, ma non sono sufficienti e servirebbero 2-3 giorni di temperature più basse per sfruttare l'innevamento artificiale". Preoccupata, invece, la vicesindaca di Valtournenche Nicole Maquignaz, che ha parlato così ad AostaSera: "Se dovessero saltare le gare, per il territorio sarebbe un disastro totale visto che abbiamo investito tantissimo a livello di risorse, tempo, energie. È l'evento più grande al quale una località sciistica possa aspirare".

