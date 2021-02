"La cosa positiva riguarda il settore maschile, che veniva dato in difficoltà e invece ha fornito un grandissimo segnale non solo per la medaglia di De Aliprandini, ma perché i ragazzi sono sempre stati in gara. È dalle ragazze che ci aspettavamo tutti molto di più, anche se è bellissimo l'oro di Bassino". Con queste parole, ai micrfoni di Rai Sport, il presidente della FISI Flavio Roda traccia il bilancio dei Mondiali di Cortina 2021 che hanno regalato due medaglie alla spedizione azzurra: l'oro di Marta Bassino nel parallelo e l'argento di Luca De Aliprandini nel gigante.