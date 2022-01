Sofia Goggia torna a vincere in discesa e lo fa sulla sua pista preferita, l'Olympia delle Tofane. Dopo il , l'Olympia delle Tofane. Dopo il ruzzolone di Altenmarkt-Zauchensee , da cui era uscita senza nulla di rotto ma con grandi ammaccature, l'azzurra si riprende il suo posto di regina della velocità anche con partenza abbassata e spinta iniziale in piano.

Vittoria numero 8 per l'Italia in questa stagione grazie alla bergamasca, che si impone nonostante i numerosi errori commessi lungo tutto il tracciato: gara al cardiopalma per lei, che si sbilancia e perde l'appoggio dello sci in diversi punti, ma con una velocità altissima, tanto che la sua prova non riesce a essere replicata da nessun'altra.

Goggia scalza dalla prima posizione temporanea Ramona Siebenhofer, dandole 20 centesimi, e per completare il podio bisogna aspettare il 17 di Ester Ledecka: la ceca non commette grandi errori e si infila tra l'austriaca e Corinne Suter.

Male le altre italiane, in particolare Federica Brignone che rischia grossissimo e riesce comunque a restare in pista. Curtoni e Nicol Delago 14esime, Federica Brignone 19esima e Nadia Delago 20esima.

