condizioni di Sofia Goggia: la campionessa azzurra, durante il SuperG di Cortina d'Ampezzo Tanta preoccupazione per le: la campionessa azzurra, durante il SuperG di Cortina d'Ampezzo ha commesso un errore che l'ha portata a uscire di pista in maniera violenta : le gambe si sono divaricate e Sofia è atterrata sbattendo il ginocchio sinistro.

Il pubblico presente è rimasto con il fiato sospeso, in attesa di capire se si fosse fatta male: la Goggia si è presa il suo tempo e poi è rimontata sugli sci, ma senza sorridere e dare l'impressione di essere totalmente ok. Dopo i primi soccorsi medici, Sofia è uscita sulle proprie gambe e ha camminato verso l'uscita, ma con l'ausilio di due uomini, per evitare di infierire sulla gamba infortunata.

Distorsione al ginocchio sinistro, in attesa degli esiti

Sofia Goggia si recherà a Milano per una risonanza: in attesa dei risultati, al momento si parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro. "Il ginocchio verrà valutato dalla commissione medica, la quale svolgerà gli opportuni accertamenti in serata", ci fanno sapere dall'ufficio stampa FISI.

Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: ovviamente il pensiero di tutti è che Sofia possa riprendersi al più presto, in vista di quell'importante appuntamento. Già la settimana scorsa l'atleta azzurra era volata a terra nella discesa di Zauchensee e si era sottoposta a una durissima settimana di fisioterapia per presentarsi in forma a Cortina d’Ampezzo. Mancano due settimane alle: ovviamente il pensiero di tutti è che Sofia possa riprendersi al più presto, in vista di quell'importante appuntamento.

Elena Curtoni ha vinto la gara e ha parlato proprio di Sofia Goggia ai microfoni della Rai: “Sono andata subito da lei. Per me è una giornata dolce-amara: sono molto contenta per quello che sono riuscita a fare, sono soddisfatta della mia gara, ma sono dispiaciuta per Sofia e spero che non sia nulla di grave“.

