12:37 - Anche Gagnon fuori

Non completa la gara nemmeno Gagnon, una di quelle che potevano fare l'exploit.

12:35 - Altro pericolo scampato, Mowinckel è settima

Ragnhild Mowinckel poteva essere uno degli ultimi pericoli per Elena Curtoni, ma perde aderenza un paio di volte ed è settima a 0.59.

12:33 - Miradoli bene fino a metà

Miradoli era in lizza per il podio fino a metà gara, poi non riesce a mantenere la velocità ed è 11esima a 83 centesimi.

12:30 - Shiffrin davanti solo a Bassino

Belle linee, ma poca velocità per Mikaela Shiffrin, che non prende rischi e chiude a 1.01.

12:28 - Gisin fa tremare Curtoni, ma è terza

Giù dal podio Brignone: Gisin fa una gran gara ed è terza a 24 centesimi.

12:26 - Bassino lontana

Errore nelo stesso punto di Goggia per Marta Bassino, che fa tanta fatica e chiude ultima a 1.66, unica oltre il secondo di distacco.

12:24 - Errore sul piano, Siebenhofer indietro

Ultima delle arrivate Ramona Siebenhofer, che sbaglia sul piano e perde velocità. Ha 85 centesimi di ritardo. Ora Bassino.

12:22 - Si riparte con Siebenhofer

Ancora non abbiamo notizie, ma la pista è a posto e tocca a Siebenhofer.

12:20 - Goggia nella tenda, Curtoni la aspetta fuori

Goggia si è infilata nella tenda degli atleti e Curtoni è lì fuori che aspetta di avere notizie, molto preoccupata. Intanto sulla pista rifiniscono meglio le tracce blu sulla neve.

12:16 - Goggia è in piedi e scende sugli sci

Non riusciamo a capire se Sofia sia davvero ok o no. Per fortuna scende da sola, però sta ovviamente andando piano, a spazzaneve.

12:14 - Goggia caduta rovinosa!!!

Bruttissima caduta per Sofia Goggia, che era velocissima e per stare dentro spigola, ma non riesce a rimettersi dritta e gli sci prendono direzioni oppost. Cade, sbatte contro una porta e a terra è molto dolorante.

12:12 - Frenatona di Flury, gara andata

Flury bravissima nella prima parte, poi prima del Rumerlo si ritrova a inchiodare ed è nona a 0.67. Ora Goggia!

12:10 - Suter quarta

Ripresa la gra dopo la caduta della francese. Corinne Suter commett qualche sbavatura e non tiene bene le line. E' quarta a 0.44.

12:05 - Caduta per Gauché, sta bene

Laura Gauché si fa sbalzare da un dosso e salta via, cade e scivola per qualche metro. Per fortuna non è successo nulla e sta bene.

12:04 - Brignone terza virtuale

Brignone perde qualcosa nella parte centrale, poi recupera nel finale. Taglia il traguardo terza, a 32 centesimi.

12:01 - Marsaglia fuori

Marsaglia non riesce a tenere le linee, affaticata dal poco allenamento, ed esce a metà gara. Ora Brignone.

11:59 - Gara sbagliata per Gut

Arrabbiata alla presentazione del pettorale, Gut sbaglia le traiettorie ed è ultimissima, con 83 centesimi di ritardo.

11:57 - Puchner ultima

Arriva alle spalle anche di robinson Mirjam Puchner. E' sesta su sei. Ora Gut.

11:55 - Che spettacolo Curtoni!

Piccola sbavatura alla terzultima porta per Elena Curtoni, ma è stata una gara tutta all'attacco, tutta in posizione di velocità: è luce verde per 9 centesimi.

11:53 - Robinson perde nel finale

Faticaccia per Alice Robinson nella parte finale: era in linea fino al terzo intermedio, poi crolla accumulando 53 centesimi di ritardo, seppur senza errori.

11:51 - Tempone di Tippler

Grave errore di Tamara Tippler, che ha rischiato grosso a causa dell'alta velocità, ma è proprio questa che la porta in fondo in luce verde: è davanti con 45 centesimi di vantaggio.

11:48 - Worley davanti

Tessa Worley ha come Ledecka qualche problema nella parte bassa, ma è davanti di 7 centesimi.

11:46 - Ledecka al traguardo

Ester Ledecka è il tempo di riferimento con 1:21.59. Qualche sbavatura per la ceca.

11:44 - Il meteo è ok

Il meteo è splendido. Non c'è vento oggi e splende il sole. Tra poco s parte!

11:37 - Brignone agguerrita

Federica Brignone piuttosto arrabbiata per l'errore di ieri: nell'intervista pregara non l'ha nascosto, spiegando che conta di fare bene in velicità (e il superG di St.Moritz infatti l'ha vinto lei). Tante azzurre in gara: col 23 Nicol Delago, col 36 Melesi, col 41 Pichler, col 45 Nadia Delago. Non c'è Petra Vlhova, ma c'è Worley.

11:30 - Goggia col 13

Oggi c'è un po' più di concorrenza. Si parte con Ledecka con l'1, 5 Curtoni, 7 Gut-Behrami, 8 Marsaglia, 9 Brignone, 13 Goggia, 14 Siebenhofer, 15 Bassino, 17 Shiffrin che torna a macinare velocità in ottica olimpica.

11:20 - SI parte col SuperG femminile

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a un'altra giornata di grande sci. Oggi si inizia col SuperG femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, dove ieri in discesa Sofia Goggia ha conquistato un'altra vittoria . Alle 13:30 invece LA GARA, la discesa per eccellnza, la lotta contro le insidie della Streif di Kitzbühel, questa volta con partenza classica e non abbassata, se non cambia la situazione nel frattempo.

