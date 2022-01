Sci Alpino

SCI ALPINO - Curtoni: "Ho lavorato molto per ottenere questo risultato"

SCI ALPINO - Le parole di Elena Curtoni al termine della gara di SuperG che l'ha vista trionfare: "Sono molto contenta ed emozionata per questo risultato. Per Sofia Goggia spero non sia nulla di grave"

00:02:15, 11 minuti fa