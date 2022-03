Courchevel. Il primo è Aleksander Aamodt Kilde, che quattordici mesi dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro vince anche questa Coppa di disciplina dopo quella di Super G ufficializzata a Kvitfjell. Gli basta un quarto posto per respingere l'assalto di Beat Feuz, terzo e dietro al rivale di appena tredici punti. Il secondo è Marco Odermatt, che assapora ancora il successo in questa specialità e chiude secondo, ma ufficializza matematicamente Vincent Kriechmayr, quasi in ombra rispetto ai signori qui sopra, ma capace di vincere la gara con una prova ai limiti della perfezione. Una gara spettacolare, come lo erano state le dieci precedenti in questa Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 . C'è gloria soprattutto per tre atleti nell'ultima discesa maschile stagionale, sulle nevi di. Il primo è, che quattordici mesi dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro vince anche questa Coppa di disciplina dopo quella di Super G ufficializzata a Kvitfjell. Gli basta un quarto posto per respingere l'assalto di Beat Feuz, terzo e dietro al rivale di appena tredici punti. Il secondo è, che assapora ancora il successo in questa specialità e chiude secondo, ma ufficializza matematicamente il successo nella Coppa generale . Chissà quante altre ne arriveranno. Il terzo è, quasi in ombra rispetto ai signori qui sopra, ma capace di vincere la gara con una prova ai limiti della perfezione.

"Neve rovinata? Lui non lo sa": che trionfo di Kriechmayr in discesa!

La top 10

1. V. KRIECHMAYR (AUT) 1:50.43 2. M. ODERMATT (SUI) +0.34 3. B. FEUZ (SUI) +0.54 4. A.A. KILDE (NOR) +0.85 5. D. HEMETSBERGER (AUT) +1.31 6. D. PARIS (ITA) +1.54 7. J. CRAWFORD (CAN) +1.59 8. R. COCHRAN-SIEGLE (USA) +1.63 9. D. DANKLMAIER (AUT) +1.76 10. T. GANONG (USA) +1.80

Dominik Paris era ancora in corsa per la classifica di specialità, ma serviva qualcosa di più di un miracolo. L'azzurro disputa una gara discreta, pur non al livello dei migliori, e si piazza sesto. È Kriechmayr, scalzando Odermatt dalla vetta virtuale della gara, che gli regala il terzo posto nella graduatoria di disciplina, proprio ai danni del fenomeno svizzero e di un Matthias Mayer oggi irriconoscibile. L'ennesimo piazzamento di alto livello per Domme, che conferma la sua continuità da grandissimo interprete di questa disciplina. Brilla Daniel Hemetsberger, quinto, mentre James Crawford, settimo, è ormai una certezza della velocità maschile.

In casa Italia non è male la gara di Matteo Marsaglia, che già si era difeso bene nelle prove cronometrate. Il veterano azzurro chiude 11esimo con un'ottima parte centrale e il rammarico è per aver mancato una top 10 lontana pochi centesimi. In difficoltà, invece, Christof Innerhofer, lontano oltre tre secondi e con una gara in continua rincorsa.

La classifica finale di discesa

1. A.A. KILDE (NOR) 620 2. B. FEUZ (SUI) 607 3. D. PARIS (ITA) 522 4. M. ODERMATT (SUI) 517 5. M. MAYER (AUT) 508

