Altra giornata complicata per le gigantiste azzurre in Coppa del Mondo 2021/2022. Se è vero che nel primo dei due giganti di Courchevel per il primo posto non c'è stata storia (con la in Coppa del Mondo 2021/2022. Se è vero che nel primo dei due giganti di Courchevel per il primo posto non c'è stata storia (con la vittoria numero 72 di Mikaela Shiffrin ), bisogna ammettere che nella specialità dove nelle ultime stagioni le donne avevano ottenuto maggiori soddisfazioni arriva un'altra prestazione sotto le aspettative come avvenuto nella gara d'apertura di Sölden

Brignone vicina al podio: ecco la sua prima manche

Federica Brignone era in lizza per il podio al termine della settima posizione. Ancora una volta trapela tanta amarezza dalle parole della 31enne valdostana, che afferma di non riuscire più ad esprimersi al meglio in questa specialità: "In gigante non ho lo spazio e ho paura di sbagliare, non riuscendo poi ad essere in controllo di quello che faccio mentre scendo. Mi blocco completamente di testa e di fisico, scendendo tutta dura come se mi avessero cementato le gambe. Faccio una fatica incredibile, mancando di fluidità". della prima manche , ma nella seconda parte ha dovuto compiere un incredibile salvataggio sul muro per non cadere, scendendo così dalla quarta alla. Ancora una volta trapela tanta amarezza dalle parole della 31enne valdostana, che afferma di non riuscire più ad esprimersi al meglio in questa specialità:

A questo punto ci si chiede se ciò è dovuto al poco allenamento tra le porte larghe o qualcosa a livello mentale: "Non so se magari è il fatto di non aver fatto gigante da un po’, anche se a Killington mi sentivo più libera e stavo meglio. Non so se è il fatto di sapere di sciare bene che mi condiziona pensare di poter fare risultato, bloccandomi completamente".

Brignone: "Tripletta Goggia? Bravissima, ma non uno stimolo"

È andata ben peggio, in termini di risultati, alle altre azzurre. Sofia Goggiaera tra le migliori dieci prima di uscire di pista: "Ho preso un buco nella prima parte del muro, che era un po’ in ombra, mi è rimasto incastrato lo sci ed è stata una fortuna che non sia caduta. Anche se non ho concluso la gara sono contenta della mia sciata nella seconda manche, un ottimo spunto per ripartire".

"Nelle discipline tecniche la Shiffrin è quasi imbattibile, quello che posso fare è dare il meglio in gigante e magari riuscire ad essere a ridosso del podio". La 29enne bergamasca perde così la testa della classifica generale a discapito della fuoriclasse statunitense:

Marta Bassino esce di scena per la seconda volta consecutiva in gigante e domani dovrà assolutamente riscattarsi, sempre a Courchevel: "Ho preso un’internata nella prima manche e sono scivolata via, è stato un peccato perché mi sentivo bene. Fortunatamente ho subito un’altra chance per prendermi la rivincita, sono già concentrata su questa nuova opportunità".

