e del gigante femminile per l'Italia in Finalmente il primo podio della stagione di Marta Bassino per l'Italia in Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . La 25enne di Borgo San Dalmazzo si è sbloccata dopo le due cadute nei precedenti stagionali in questa specialità, il podio sfiorato nel parallelo di Lech e le cocenti delusioni in slalom. Una manche in gestione che le ha permesso comunque di stare attaccata alle migliori tre, a seguire una seconda aggressiva, anche grazie al disegno dell'italiano Paolo De Florian, che le è valsa il terzo posto finale, stesso piazzamento ottenuto quasi 11 mesi fa a Kronplatz, ultima volta sul podio in Coppa del Mondo prima del risultato odierno.

Ecco Bassino! Terza in gigante, rivivi la sua seconda manche

L'azzurra detentrice della coppetta di specialità ha commentato così il podio: "Un podio che vale davvero tanto, sono molto contenta avevo bisogno di un risultato del genere dopo un’inizio stagione con due cadute. Già dopo la prima manche ero felice di aver ritrovato un po’ di scioltezza nella sciata, quindi ho cercato di concentrarmi per fare un’altra manche ben fatta che mi ha mandato sul podio, regalandomi tanta consapevolezza. Posso giocarmela tutte le volte: dopo la giornata di ieri ero tanto giù, molto arrabbiata, però sono contenta di come sono riuscita a reagire oggi e mi dimostra che sono lì, a potermela giocare tutte le volte, migliorando per sciare ancora più forte".

Un piccolo regalo in vista delle festività natalizie, un altro podio in questo anno solare - non dimentichiamo - fantastico per lei: "A Natale torno a casa, per poi passare a Lienz per chiudere al meglio e pensare al 2022. Il 2021 è stato un anno emozionante, pieno di cose positive come la medaglia iridata e la Coppa del Mondo di gigante, ma anche le tante gare e questo podio: un grande anno che porterò nel cuore per tutti i bei momenti”.

"Marta, devi salire sul podio!": Bassino sorridente dopo il 3° posto in gigante

