Sci Alpino

Coppa del Mondo, Shiffrin vince la discesa con una gara perfetta, rivivila

Aveva impressionato in prova, si ripete in gara: Mikaela Shiffrin vince la discesa libera alle finali di Coppa del Mondo di Courchevel, tornando a vincere in questa disciplina dopo oltre due anni. La quarta Coppa generale si avvicina.

00:02:14, un' ora fa