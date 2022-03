Sofia Goggia per conquistare il globo di cristallo nella disciplina più spettacolare del circus. L’ultima discesa della stagione di Coppa del Mondo consacra ancora una volta la bergamasca, mentre Mikaela Shiffrin rifila una sonora delusione a Petra Vlhova in ottica Il dodicesimo posto nella libera delle finali di Courchevel basta e avanza anella disciplina più spettacolare delL’ultima discesa della stagione di Coppa del Mondo consacra ancora una volta la bergamasca, mentre Mikaela Shiffrin rifila una sonora delusione a Petra Vlhova in ottica classifica generale : sua la vittoria odierna, piazze d’onore a ex-aequo per l’elvetica Joana Haehlen e l’austriaca Christine Scheyer.

Cala il sipario su un’annata trionfale, esaltante e a tratti drammatica per il talento più puro della specialità. Goggia ha dominato in lungo e in largo nella prima parte dell’inverno, poi il grave infortunio di Cortina che le ha precluso il secondo oro olimpico consecutivo. “Super Sofi” non si è persa d’animo e pur sciando a mezzo servizio ha saputo riscattarsi al meglio cogliendo la terza sfera nella specialità.

Ad

Goggia esulta! Vince la Coppa senza rischi, rivivi la gara

Courchevel Paris: "Stagione incostante, ma soddisfatto per il 3° in discesa" 3 MINUTI FA

Goggia: "Da Cortina in poi è stata una sofferenza"

Gioia incontenibile dopo l’arrivo: “Ho vinto con quasi 100 punti, avendo due discese in meno. La pressione era tanta, ero totalmente spaventata dopo la prova. Non sapevo di aver già vinto oggi quando sono scesa. Secondo globo in due anni, terzo in cinque anni: sono contenta perché da Cortina in poi è stata una sofferenza, nel mio piccolo e da sportiva”.

“Ieri la pressione era tanta, ero un po’ spaventata per il vento, avevo sbagliato due porte e diversi passaggi. Poi ieri sera mi sono centrata. Sono contenta per il secondo globo in discesa, il terzo in quattro anni, è stata molto dura gestire tutto, sciare con meno chilometri delle altre nelle gambe. La pressione è il succo dello sport, c’è chi riesce a reggerla e chi si fa schiacciare”. Così Sofia Goggia alla RAI.

Gloria, dolore e rinascita: l'immortale leggenda di Sofia Goggia

Courchevel Dominik Paris: "Speravo meglio in questa stagione" 12 MINUTI FA