Sci Alpino

Finali Coppa del Mondo - Aleksander Aamodt Kilde re della velocità: arriva anche la coppa di discesa dopo il Super G!

COURCHEVEL/MERIBEL - Aleksander Aamodt Kilde resta alle spalle di Beat Feuz per 31 centesimi, ma riesce a difendere il pettorale rosso anche nelle Finali. Prima coppa di discesa della carriera per il norvegese, dopo essersi assicurato la sfera di cristallo in Super G nella stessa stagione.

00:02:10, 6 minuti fa