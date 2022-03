Sci Alpino

Finali Coppa del Mondo - Dominik Paris 6°, ma basta per il podio nella classifica di discesa: rivedi la gara

COURCHEVEL/MERIBEL - Discesa buona a metà per Dominik Paris, che nella prima gara delle Finali di Coppa del Mondo si piazza in sesta posizione ad un secondo e mezzo dal vincitore Kriechmayr. Tuttavia, il risultato gli vale il terzo gradino del podio nella graduatoria di specialità con 522 punti, cinque in più di Odermatt.

00:02:02, un' ora fa