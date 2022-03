Dominik Paris, migliore degli azzurri, si è aggiudicato la sesta piazza che gli vale il terzo posto nella classifica di specialità. Decisivo il grave errore commesso oggi da Matthias Mayer che ha proiettato “Dommen” sul terzo gradino nella disciplina. Vincent Kriechmayr ha vinto l’ ultima discesa della stagione di Coppa del Mondo, valevole per le finali 2021-2022 di Courchevel-Meribel. L’austriaco ha preceduto gli elvetici Marco Odermatt e Beat Feuz, quarto il nuovo detentore del globo di cristallo Aleksander Aamodt Kilde.. Decisivo il grave errore commesso oggi da Matthias Mayer che ha proiettato “” sul terzo gradino nella disciplina.

"Neve rovinata? Lui non lo sa": che trionfo di Kriechmayr in discesa!

Queste le impressioni del discesista italiano raccolte dalla FISI: “Non è stato facile oggi, nella parte alta ho fatto la mia parte. Non sono stato proprio precisissimo, ma ero veloce. Poi nella parte bassa le curve chiudevano sempre di più e ho perso tempo. La stagione non è andata proprio come speravo: ho avuto un paio di cali dai quali mi sono dovuto riprendere.

“Per fortuna nel finale di stagione ho sciato abbastanza bene e sono contento di avere concluso fra i top tre del mondo, che è sempre importante. Ora finiamo la stagione per poi riprendersi al meglio per la prossima. Meglio non guardare troppo lontano: chiaro che inseguo la Coppa di discesa e vedremo se nella prossima stagione potrò riuscire a conquistarla”.

