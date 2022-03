Se consideriamo che il prossimo vincitore della sfera di cristallo generale ha commesso un errore grossolano, la sua leadership dopo la prima metà di gara acquisisce ancora più rilievo. Dominio elvetico nella prima manche del gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo 2022 , in corso sulla bellissima "Roc de Fer" di Meribel. Quattro rossocrociati nelle prime sette posizioni e il solito Marco Odermatt che fa un altro sport.

Lucas Braathen è il più vicino, a due decimi di ritardo, unico ad infiltrarsi tra l'armata svizzera in zona podio, da cui è distante, purtroppo, Luca De Aliprandini: il 31enne vice-campione del mondo rischia di scivolare ed è costretto a recuperare più di un secondo dal 16° posto, rendendo complicatissima la strada per il terzo posto nella classifica di specialità, nonostante Manuel Feller resti ancora più indietro. L'unico altro azzurro in gara, Giovanni Borsotti, finisce fuori nelle prime battute. Così come esce a sorpresa nella prima manche il vincitore delle ultime due gare di gigante Henrik Kristoffersen, inclinatosi troppo sul cambio di pendio.

De Aliprandini si siede e si rialza: prima manche compromessa

Dietro a Odermatt e Braatthen, la lotta per la terza piazza resta apertissima, con sei atleti racchiusi in meno di tre decimi, a partire dal mezzo secondo di ritardo sul leader. Come anticipato, una prima parte di gara a fortissime tinte rossocrociate, con Justin Murisier e Loic Meillard che portano la Svizzera rispettivamente in terza e quarta posizione, oltre ad occupare il comando. Ma va segnalato anche un ottimo settimo tempo di Gino Caviezel (+0.75). Stefan Brennsteiner è sempre lì coi migliori, quinto a 65 centesimi, di poco davanti ad Alexis Pinturault, che va in agguato di De Aliprandini nella classifica di specialità (il francese è a meno 13 punti). Ma la vera sorpresa di questo scorcio dell'ultimo gigante della stagione proviene dall'ultimo atleta sceso: Alexander Steen Olsen, classe 2001, si presenta al circo bianco tagliando il traguardo in ottava posizione a 77 centesimi di ritardo, dopo aver sciato per gran parte del tracciato con tempi da podio. La nouvelle vague norvegese si allarga con il neocampione del mondo juniores, dopo i Duemila Lucas Braathen e Atle Lie McGrath (a proposito, 11° a +1.24).

Completano la top-10 provvisoria il tedesco Alexander Schmid, ultimo sotto al secondo di ritardo (+0.89) e il canadese Trevor Philp (+1.03). Servirà dunque un'autentica impresa per il solo italiano rimasto in gara: attualmente occupa la prima casella fuori dalla zona punti - che, ricordiamo, si assegnano solo ai primi quindici nelle Finali di Coppa del Mondo - e sarebbe obbligato a rimontare tredici caselle e 1"04 per sperare non solo nel secondo podio in carriera, ma anche in quello della classifica di specialità, a fianco di Odermatt e Kristoffersen. Metà del lavoro sembrava fatto, dato che Manuel Feller, sceso prima, attualmente si trova penultimo (solo lui e il detentore della coppa di discesa e Super G Aleksander Aamodt Kilde ha chiuso sopra i due secondi di ritardo) a causa di una scivolata nel tratto finale della pista.

Odermatt davanti: va a caccia dell'ultima vittoria

