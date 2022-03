Il miglior finale di stagione possibile per l'Italia in Coppa del Mondo di sci alpino! In un gigante femminile che sembrava tutto già scritto, anche in ottica coppa di specialità, arriva una. Shiffrin butta via tutto il consistente vantaggio della prima manche e regala il successo dell'ultima gara della stagione femminile alla vice-campionessa olimpica, davanti alla 26enne piemontese che rimonta da sesta a seconda. La statunitense chiude "solo" con la Coppa del Mondo generale e perde l'occasione del, quarta, superando Sara Hector (14° posto con un ginocchio malmesso). Una doppietta speciale per le azzurre, che vale la storia:

Due italiane sul podio nella stessa gara le avevamo già viste, questa stagione, in un paio di occasioni in Super G, con tanto di uno-due a Sankt Moritz-bis . Mai avremmo pensato che si potesse ripetere in gigante, men che meno nella gara odierna, considerato il vantaggio di Mikaela Shiffrin e lo stato di predominanza della statunitense a metà gara. La mente non può che ritornare alle Finali di Coppa del Mondo di Aspen 2017: sempre un gigante, sempre l'ultima prova della stagione femminile di sci alpino, sempre Federica Brignone e Marta Bassino, in quell'ocasione prima e terza, a festeggiare un podio monopolizzato tricolore con Sofia Goggia e un'annata leggendaria. Ancora una volta queste tre, in aggiunta di Elena Curtoni (che "partecipa" alla festa italiana dell'ultimo gigante della stagione, chiudendo in 24ª posizione), riscrivono la storia del gentil sesso di questo sport: 11 successi e 20 podi complessivi in Coppa del Mondo, senza dimenticare le quattro medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una nuova valanga azzurra.