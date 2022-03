Her Majesty . Nell’ultima giornata di Finali sulla “Roc de Fer” di Meribel, si assegnano le ultime coppe di specialità: si parte con la sfida più incerta, il gigante femminile, dove Sara Hector e Tessa Worley sono separate di soli cinque punti; a seguire lo slalom maschile, che in stagione ha regalato tantissimi colpi di scena, nel quale Henrik Kristoffersen ha un vantaggio di quasi cinquanta lunghezze sul connazionale Lucas Braathen, anche se in cinque possono ancora sognare la sfera di cristallo. L’Italia non sta a guardare: Federica Brignone e Marta Bassino vanno a caccia di un record storico di vittorie per il settore femminile, mentre Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala puntano a quel successo che manca da tempo immemore. Si parte alle 9.00 con la prima manche del gigante donne (seconda manche ore 12.00), a seguire lo slalom maschile (10.30 e 13.30). La Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino volge al termine. Una stagione ricca di emozioni, che vede già trionfatori della generale il 24enne elvetico Marco Odermatt e, per la quarta volta in carriera, Mikaela Shiffrin . Nell’ultima giornata di Finali sulla “Roc de Fer” di Meribel,: si parte con la sfida più incerta, il, dove Sara Hector e Tessa Worley sono separate di soli cinque punti; a seguire lo, che in stagione ha regalato tantissimi colpi di scena, nel quale Henrik Kristoffersen ha un vantaggio di quasi cinquanta lunghezze sul connazionale Lucas Braathen, anche se in cinque possono ancora sognare la sfera di cristallo.vanno a caccia di un record storico di vittorie per il settore femminile, mentrepuntano a quel successo che manca da tempo immemore. Si parte alle 9.00 con la prima manche del gigante donne (seconda manche ore 12.00), a seguire lo slalom maschile (10.30 e 13.30).

9:01 - Mowinckel apre il gigante

Si comincia con Ragnhild Mowinckel, che pochi giorni prima a Courchevel ha trovato il successo nell'ultimo Super G. Tempo di 1:07.16 per la norvegese, primo crono di riferimento.

8:53 - Le azzurre in gara

Sono matematicamente escluse da ogni possibilità di conquistare la coppetta, ma Marta Bassino e Federica Brignone restano tra le favorite per la vittoria dell'ultimo gigante femminile della stagione. Scendono rispettivamente col pettorale 5 e 6, inoltre andranno a caccia di un primato importantissimo: l'undicesima vittoria stagionale delle azzurre.

8:46 - Sfida Hector e Worley per la coppa di specialità, ma non solo

Quattro atlete possono giocarsi il globo di gigante femminile: cinque soli punti separano il pettorale rosso di Sara Hector dalla francese Tessa Worley, che potrebbe festeggiare davanti al proprio pubblico. Restano in agguato però Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, più distanti (la vincitrice della Coppa del Mondo generale è a -51, mentre la slovacca a -91), ma non per questo completamente fuori dai giochi.

8:40 - Tra poco il gigante femminile

Amiche ed amici di Eurosport buongiorno e benvenuti! Epilogo finale di una lunga stagione di sci alpino, culminata con le Olimpiadi di Pechino 2022. La Coppa del Mondo si chiude con l'assegnazione delle ultime coppe di specialità: si comincia con il gigante femminile, poi tocca allo slalom maschile.

