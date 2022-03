Marco Odermatt in questa stagione, in gigante e in Il fenomeno elvetico saluta l'annata con la quinta vittoria e l'ottavo podio su otto gare di gigante maschile, senza dimenticare l'oro di Pechino 2022. Un'altra gara dominata dall'inizio alla fine con una facilità disarmante, quella delle Finali di Meribel, nonostante quell'errore macroscopico della Cinquina, manita, "cinqueee". Vero, si trattava di un altro sport. Ma un altro sport è anche il modo migliore di spiegare ciò che ha fattoin questa stagione, in gigante e in Coppa del Mondo di sci alpino , senza dimenticare l'oro di Pechino 2022. Un'altra gara dominata dall'inizio alla fine con una facilità disarmante, quella delle Finali di Meribel, nonostante quell'errore macroscopico della prima manche

Gli altri, staccati praticamente di mezzo secondo, giocano la partita per il piazzamento d'onore. Si conferma in seconda posizione Lucas Braathen davanti ad un elvetico, questa volta non Justin Murisier (scivolato 9°) ma Loic Meillard, finalmente autore di due manche consecutive solide. Al contrario, malauguratamente, di Luca De Aliprandini, che non ne azzecca neanche una e termina ultimo dei classificati la sua peggior gara stagionale, scivolando da quarto a sesto in classifica di specialità. Un gran peccato, visto quanto dimostrato per tutto il resto dell'annata.

De Aliprandini sbaglia, male l'ultima gara di stagione

La top-10

1. M. ODERMATT (SUI) 2:10.40 2. L. BRAATHEN (NOR) +0.49 3. L. MEILLARD (SUI) +0.63 4. S. BRENNSTEINER (AUT) +0.74 5. G. CAVIEZEL (SUI) +0.88 6. A. PINTURAULT (FRA) +0.92 7. P. FEURSTEIN (AUT) +1.16 8. A.L. MCGRATH (NOR) +1.18 9. J. MURISIER (SUI) +1.43 10. A. STEEN OLSEN (NOR) +1.44 10. M. SCHWARZ (AUT) +1.44

La gara

Per le posizioni di rincalzo si fa subito decisiva l'unica reale difficoltà del tracciato, uno stretto cambio di direzione sul primo dosso, tratto che ha mandato fuori gioco nella manche precedente anche Raphael Haaser, tra gli altri. Ed è proprio in quel punto che terminano definitivamente le speranze di top-3 in classifica di specialità di Luca De Aliprandini, unico azzurro rimasto in gara (Borsotti, l'altro qualificato alle Finali, è finito fuori nella prima manche). Triste epilogo per l'argento mondiale in carica, decisamente bugiardo nei confronti di tutto il resto della stagione, nella quale il trentino ha sempre trovato la top-10, a parte una brutta caduta nel gigante di Adelboden mentre si giocava la leadership della manche iniziale. Purtroppo, proprio quel ritiro e il seguente infortunio, ha fatto da spartiacque di un'annata da incorniciare, fino a quel momento. Per quanto dimostrato, la gara numero 100 della carriera sarebbe dovuta finire in qualsiasi altro modo, tranne che per un immeritato 23° posto, ultimo degli atleti che hanno tagliato il traguardo, unico sopra i tre secondi di ritardo.

Tornando a quel dosso citato, coloro che lo affrontano meglio tra i primi scesi sono l'austriaco Patrick Feurstein e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Il primo ricava la seconda top-10 della carriera, rimontando 13 caselle, il vincitore della coppa di discesa e Super G realizza il miglior tempo di manche e saluta la stagione 12°, ricordandosi di come si scia anche tra le porte larghe, dopo l'erroraccio della prima manche.

I migliori invece non sbagliano, e da lì comincia la lotta serrata per il terzo gradino del podio. Ha la meglio Loic Meillard per 11 centesimi su Stefan Brennsteiner e 25 su Gino Caviezel, autore di un gran finale di stagione, dopo il podio in Super G pochi giorni prima. Resta al sesto posto Alexis Pinturault, che per la prima volta dopo dieci stagioni non trova almeno un successo.

Lucas Braathen conquista il quarto podio della stagione e il secondo negli ultimi tre giganti, simbolo di una giornata pazzesca per la nuova generazione norvegese: tre atleti nati tra il 2000 e il 2001 nelle prime dieci posizioni, con l'inserimento per la prima volta in carriera del fresco campione del mondo juniores Alexander Steen Olsen, in corsa per qualcosa di più importante fino a metà gara. Che futuro per questa nazione!

Marco Odermatt leader indiscusso

E poi c'è lui, Marco Odermatt. Sette vittorie e sedici podi in Coppa del Mondo 2021/2022, nessuno più di lui, nemmeno al femminile, potrà conquistare più top-3 di lui in questa stagione. Uno dei pochi capace di salire sul podio in tutte le gare della stessa specialità, compresa quella olimpica, impresa riuscita per ultimo, nel gigante maschile, ad un certo Marcel Hirscher. Vero che nella storia Ingemar Stenmark ha fatto ancora meglio, vicendo tutti i giganti della stagione 1978/1979, ma Odermatt non è andato tanto lontano da quel primato, se si pensa che l'unico capace di batterlo in questa specialità è stato Henrik Kristoffersen, che stavolta si è arreso con un'uscita nella prima manche (oltre a Stefan Brennsteiner, secondo a Kranjska Gora-bis nella "peggiore" gara del 24enne elvetico). Coppa di specialità dominata con 267 punti di vantaggio sullo stesso Kristoffersen e quasi quattro gare di distacco sul terzo, Manuel Feller (16° a Meribel); prima Coppa del Mondo generale in carriera in cassaforte già a gennaio.

