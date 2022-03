Mikaela Shiffrin. La statunitense conquista matematicamente secondo posto nel Super G sulle nevi dell'amata Courchevel. Ottanta punti che si aggiungono ai cento ottenuti Petra Vlhova, a secco nelle due gare veloci che aprono questo appuntamento con le finali di sci alpino. Ce l'ha fatta la nativa di Vail. Dopo la morte del padre che l'aveva anche fatta meditare sul ritiro e le perplessità al rientro, dopo un'Olimpiade da incubo e con la slovacca sempre più solida rivale. Una risposta da fuoriclasse quale è, forse come nessuna nella storia di questo sport. Sono passati appena tre anni dall'ultima volta, eppure sembra un'eternità per ciò che è successo nel mezzo e che rende questo giorno indimenticabile per. La statunitense conquista matematicamente la classifica generale di Coppa del Mondo , completando l'opera con ilsulle nevi dell'amata. Ottanta punti che si aggiungono ai cento ottenuti nella discesa di mercoledì e che la rendono irraggiungibile per, a secco nelle due gare veloci che aprono questo appuntamento con le finali di sci alpino. Ce l'ha fatta la nativa di Vail. Dopo la morte del padre che l'aveva anche fatta meditare sul ritiro e le perplessità al rientro, dopo un'Olimpiade da incubo e con la slovacca sempre più solida rivale. Una risposta da fuoriclasse quale è, forse come nessuna nella storia di questo sport.

Shiffrin conquista la Coppa del Mondo! Rivivi il Super G decisivo

La top 10 della gara

1. R. MOWINCKEL (NOR) 1:13.68 2. M. SHIFFRIN (USA) +0.05 3. M. GISIN (SUI) +0.13 4. T. WORLEY (FRA) +0.34 5. R. MIRADOLI (FRA) +0.48 6. C. SUTER (SUI) +0.57 7. M. BASSINO (ITA) +0.69 8. L. GAUCHE (FRA) +0.87 9. J. FLURY (SUI) +0.92 10. T. TIPPLER (AUT) +0.93

Shiffrin danza ancora su questa pista e solamente una grande Ragnhild Mowinckel le nega un altro successo. La norvegese attacca il tracciato trovando sempre grande velocità e resiste all'attacco della statunitense nonostante il suo gran finale. Per la norvegese è il primo successo in carriera in Super G e parliamo di un'altra atleta che ha avuto diversi intoppi nelle ultime stagioni, alle prese con gravi infortuni. Completa il podio di giornata l'onnipresente Michelle Gisin. La Francia padrona di casa ne piazza tre in top ten ma nessuna nelle posizioni di vertice. La migliore è Tessa Worley, un incanto anche in velocità e meglio anche della vincitrice di Lenzerheide, Romane Miradoli. La terza transalpina, Laura Gauche, è ottava.

