Sofia Goggia aveva detto che sarebbe servito un ultimo sforzo di un minuto e mezzo. La verità è che non è stato sufficiente nemmeno aprire il cancelletto affinché la bergamasca conquistasse la coppa di specialità in discesa femminile per la seconda annata consecutiva. Partita con 75 punti di vantaggio su Corinne Suter prima dell'ultima prova sull'inedita pista Eclipse di Courchevel, una volta che l'elvetica (in gara due pettorali prima dell'azzurra) non è riuscita a restare davanti almeno ad una delle due atlete scese prima di lei, la sfera di cristallo è passata matematicamente nelle mani di Sofia Goggia. A quel punto, alla vice-campionessa olimpica è bastato arrivare al traguardo (12° tempo finale) per festeggiare insieme allo staff la terza coppetta della carriera, dopo quelle del 2018 e 2021. Un'annata dominante per Goggia nella sua specialità prediletta, con il pettorale rosso indossato dalla prima all'ultima tappa, nonostante una caduta e l'infortunio al ginocchio nella fase cruciale della stagione.

vinta, quasi a sorpresa, da Mikaela Shiffrin. Smacco importante della fuoriclasse statunitense ai danni di Petra Vlhova per la Va in archivio quindi anche la discesa femminile, con una gara decisa sul filo dei centesimi eper la classifica generale , 100 punti pieni che potrebbero diventare decisivi, dato che la slovacca è la prima fuori dalla zona punti.

La top-10

1. M. SHIFFRIN (USA) 1:27.00 2. C. SCHEYER (AUT) +0.10 2. J. HAEHLEN (SUI) +0.10 4. M. GISIN (SUI) +0.14 5. L. GUT-BEHRAMI (SUI) +0.16 6. R. MOWINCKEL (NOR) +0.22 7. E. LEDECKA (CZE) +0.28 8. R. MIRADOLI (FRA) +0.38 9. P. NUFER (SUI) +0.43 10. E. CURTONI (ITA) +0.59

Gara tiratissima nell'ultimo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo, su un tracciato metà per pure discesiste e nella parte finale molto angolato, che ha reso complicata la vita proprio a Corinne Suter, tra le altre pure specialiste della velocità. Sembrava che scendere davanti potesse fare la differenza su una neve molto primaverile, non a caso Ester Ledecka, col pettorale numero uno, è rimasta inizialmente al comando e poi sul podio virtuale per buona parte della gara, alle spalle di Christine Scheyer e Joana Haehlen, ad un passo dal sogno della vittoria pari merito. Invece ecco i tantissimi inserimenti, probabilmente grazie al progressivo miglioramento della visibilità (come visto al maschile), più la meraviglia di Mikaela Shiffrin, alla terza vittoria in discesa su quindici gare disputate, che ferma il cronometro in 1:27 netti, un decimo meglio delle due scese oltre una decina di minuti prima. Successo che arriva a pochissime ore dal trionfo in coppa di specialità del compagno di vita Aleksander Aamodt Kilde e che pesa come un macigno sulle spalle di Petra Vlhova, soltanto 16ª a 78 centesimi e a secco di punti (che nelle Finali si assegnano solo alle prime 15 anziché alle migliori trenta). La Coppa del Mondo femminile potrebbe aver preso una piega decisiva proprio in questa gara.

Elena Curtoni è infatti la migliore italiana, decima a meno di mezzo secondo dal podio, davanti di una manciata di centesimi alle connazionali Federica Brignone e Sofia Goggia. Tra loro e Marta Bassino (14ª), c'è di mezzo Ramona Siebenhofer, ma in generale le sensazioni restano promettenti per la gara del giorno successivo, il Super G che per tutta la stagione ha parlato italiano e che vede tre azzurre al comando della graduatoria ( Tanta Svizzera nelle prime posizioni, ma non colei che era obbligata a salire sul gradino più alto del podio. L'anonima gara di Suter, 19ª quindi dietro all'azzurra 12ª, rappresenta l'unica ombra su una prestazione corale di grandissimo spessore. Alle spalle di Haehlen sul podio, rimangono beffate Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami per soli quattro e sei centesimi. Top-10 anche per Priska Nufer, che precede un terzetto di azzurre.a meno di mezzo secondo dal podio, davanti di una manciata di centesimi alle connazionali Federica Brignone e Sofia Goggia. Tra loro e Marta Bassino (14ª), c'è di mezzo Ramona Siebenhofer, ma in generale le sensazioni restano promettenti per la gara del giorno successivo, il Super G che per tutta la stagione ha parlato italiano e che vede tre azzurre al comando della graduatoria ( Brignone certa della coppa davanti a Curtoni e Goggia), sempre sull'Eclipse di Courchevel ma con partenza abbassata rispetto alla discesa.

Terza coppa di discesa per Sofia Goggia

Con 504 punti contro i 407 di Corinne Suter (a zero nell'ultima prova), Sofia Goggia alza la terza sfera di cristallo della propria carriera, sempre in discesa libera, dopo le coppette del 2018 e del 2021. Una coppa mai in discussione quest'anno a differenza delle precedenti, decise all'ultima gara, che si fosse disputata o meno. La 29enne bergamasca infatti è partita fortissimo, con tre successi in altrettante gare, striscia interrotta da una caduta ad Altenmarkt e che sembrava potesse riprendere dal successo di Cortina, il giorno prima del misfatto che ha offerto una flebile speranza a Suter.

Alla fine fanno cinque podi stagionali in discesa (quattro primi e un terzo posto) per Goggia, pareggiando il bilancio delle annate 2017, 2018 e 2021. Nonostante il famoso infortunio che l'ha tenuta ferma nelle tre settimane precedenti alle Olimpiadi e l'ha costretta a riposo nelle ultime tappe prima delle Finali, quella cuminata con l'argento olimpico può essere considerata può essere definita come una delle stagioni più decorate anche in Coppa del Mondo, con sei vittorie (record personale stagionale) e otto podi, seconda solo all'annata dell'esplosione (13 podi nel 2016/2017) e quella successiva dell'oro alle Olimpiadi Invernali. Quest'ultima potrebbe addirittura venire pareggiata con un podio nel Super G, ma la sua partecipazione resta in sospeso fino all'ultimo momento.

