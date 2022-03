trofeo di specialità nelle mani di Aleksander Aamodt Kilde, che alle Finali di Courchevel scende per formalizzare la doppietta di cristallo nelle prove veloci. Torna così sul gradino più alto del podio in supergigante, per la prima volta da quando è campione del mondo, Vincent Kriechmayr. Doppietta in 24 ore tra Passerella finale sulla stagione di Super G con tanto di vincitore "inedito". Tutto è deciso anche al maschile, con la Coppa del Mondo generale messa in saccoccia da Marco Odermatt già nella discesa del giorno precedente e il, che alle Finali di Courchevel scende per formalizzare la doppietta di cristallo nelle prove veloci.. Doppietta in 24 ore tra discesa e Super G per il 30enne di Linz, impresa replicata nelle Finali di Coppa del Mondo a distanza di quattro anni. Un peccato che abbia trovato il suo picco di forma stagionale, in termini di risultati, proprio nel finale di stagione, un risultato che comunque lo issa sul podio della classifica di specialità, scavalcando il connazionale Matthias Mayer, solo 12°.

Sul podio nell'ultima gara di velocità della stagione, tanto per cambiare, Marco Odermatt, davanti al compagno di squadra Gino Caviezel, ma entrambi staccati di oltre mezzo secondo. Indietro i due azzurri in gara: Paris 14° e Innerhofer 17°.

Ad

Kilde-Shiffrin, che tenerezza! L'abbraccio dopo il traguardo

Courchevel Giezendanner a pelle di leone! Il francese va contro le reti 35 MINUTI FA

La top-10

1. V. KRIECHMAYR (AUT) 1:09.43 2. M. ODERMATT (SUI) +0.53 3. G. CAVIEZEL (SUI) +0.75 4. A.A. KILDE (NOR) +0.88 5. J. CRAWFORD (CAN) +1.02 6. M. BAILET (FRA) +1.28 7. R. COCHRAN-SIEGLE (USA) +1.36 8. A. PINTURAULT (FRA) +1.62 9. J. MURISIER (SUI) +1.66 10. S. ROGENTIN (SUI) +1.83 10. B. FEUZ (SUI) +1.83

Successo senza storia e gara che viene messa in ghiaccio molto presto da Kriechmayr, con la neve primaverile della pista Eclipse che non ne può più sopra il decimo pettorale (ha ospitato in due giorni discesa e supergigante sia maschile che femminile). Ma forse sono ancora più provati gli atleti, molti dei quali pongono fine ad una stagione senza respiro e culminata con le Olimpiadi Invernali.

L'unico in grado di contendere la leadership del campione del mondo in carica è il solito Marco Odermatt, che recupera molto nel tratto centrale, salvo poi spegnersi sulle ultime porte e chiudere a 53 centesimi. Buona prova di Gino Caviezel, al suo secondo podio della carriera, che sfrutta il pettorale basso di partenza, preceduto al cancelletto solamente dal canadese James Crawford, non a caso 5° (a poco più di un secondo). Kilde si sbilancia in curva ed è costretto a mettere una mano sulla neve, pregiudicando un'eventuale quinta vittoria stagionale in Super G.

Della prima metà della startlist (sui 22 atleti in totale), soltanto gli elvetici Justin Murisier e Stefan Rogentin, rispettivamente nono e decimo, quest'ultimo ex-aequo con il connazionale Beat Feuz. In mezzo le discrete prove di Matthieu Bailet (6° a +1.28), Ryan Cochran-Siegle e Alexis Pinturault (8°).

Gli italiani

Poco da fare per i due azzurri in gara, svantaggiati dal pettorale alto. Dominik Paris scende col 17 e non va oltre la 14ª piazza, con un ritardo di due secondi; mentre Christof Innerhofer (17° a +2.30) fa calare il sipario sulle gare di velocità della stagione 2021/2022 di Coppa del Mondo.

Kilde vince la coppa di specialità

Tre soli vincitori in stagione nel Super G maschile, gli stessi che salgono sul podio della classifica finale di specialità. Se la coppa era già data per assicurata a Kilde (530 punti, la somma di quattro successi, cinque podi e un ritiro nella prima prova stagionale), scalano in sù di un gradino Marco Odermatt (402 con un successo e quattro top-3) e il vincitore di giornata Vincent Kriechmayr (375). Scivola fuori dal podio Matthias Mayer nonostante i quattro podi stagionali in questa specialità, ma la brutta gara nelle Finali risulta fatale. Dominik Paris chiude al 9° posto con 158 punti.

Courchevel Kriechmayr fa doppietta: rivivi la sua discesa 44 MINUTI FA