le finali di Courchevel/Meribel, in una giornata dedicata alla discesa libera. Si comincia con gli uomini, con quattro atleti ancora in corsa per il trofeo di specialità: Kilde, Feuz e, più staccati, Mayer e Paris. A seguire la gara femminile, con La Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 comincia il suo rush finale. Oggi, mercoledì, 16 marzo, prendono il via, in una giornata dedicata alla. Si comincia con gli uomini, con quattro atleti ancora in corsa per il trofeo di specialità: Kilde, Feuz e, più staccati, Mayer e Paris. A seguire la gara femminile, con Sofia Goggia che deve tenere d'occhio solo Corinne Suter per portarsi a casa il terzo titolo di disciplina.

Courchevel Goggia esulta! Vince la Coppa senza rischi, rivivi la gara 39 MINUTI FA

12:20 - "Zero" di Vlhova!

Incredibile, 100 punti secchi per Mikaela Shiffrin in discesa nei confronti della diretta rivale. Petra Vlhova non riesce ad andare oltre la 16ª posizione, che significa primo piazzamento fuori dalla zona punti nelle Finali di Coppa del Mondo. La sfera di cristallo generale prende una piega.

12:14 - Shiffrin le batte tutte!

Mikaela Shiffrin colpisce in discesa e nella Coppa del Mondo generale! Gara fantastica della statunitense, che chiude davanti a tutte le altre per un decimo. Può essere il suo terzo successo in questa specialità, Vlhova avvisata e costretta a difendersi con i denti in una classifica ristrettissima.

12:12 - Curtoni appena meglio

Nona, decima e undicesima tre delle quattro italiane in questa discesa. Elena Curtoni resta appena sotto al mezzo secondo, scavalcando Brignone e Goggia in nona posizione. Nel complesso, prova più che discreta anche per la migliore azzurra di giornata.

12:10 - Brignone nona

Federica Brignone chiude la gara davanti a Sofia Goggia, in nona posizione. Poco più di mezzo secondo di ritardo per la valdostana rispetto alle due leader della gara. Bene il penultimo settore, tratto che potrebbe essere decisivo per il Super G del prossimo giorno.

12:08 - Gut-Behrami beffata

Che beffa per Lara Gut: quarto posto a soli sei centesimi dalla vetta! Distacchi incredibilmente ristretti, ci sono otto atlete in meno di tre decimi e mezzo e le prime cinque sono racchiuse in poco più di un decimo. Vedremo se Brignone riuscirà ad inserirsi.

12:00 - Gisin a quattro centesimi!

Sfuma per un niente la vittoria a Michelle Gisin! Velocissima all'ultimo settore, chiude a soli 4 centesimi dal primo posto, dovendosi accontentare della terza piazza. L'elvetica può salire sul podio in tutte le specialità in questa stagione.

11:58 - Tempone di Mowinckel, terza!

Poco dopo che la seconda delle azzurre, Nadia Delago, non brilla in una discesa inadatta per le sue caratteristiche (suo il tempo più alto della gara), Raghnild Mowinckel trova il terzo gradino del podio, a soli 12 centesimi dalle due leader della prova. Tantissimo equilibrio, la gara non è ancora finita!

11:50 - Scheyer in testa ex-aequo con Haehlen!

Duello sul filo dei centesimi per il primo posto tra Christine Scheyer e Joana Haehlen, ma alla fine vincono entrambe! 1:27.10 è il tempo ex-aequo fatto segnare dalle due atlete, ora in testa pari merito con 18 centesimi di vantaggio su Ledecka.

11:41 - Haehlen passa in testa

La Svizzera può solo riscattarsi parzialmente con il primo posto momentaneo di Joana Haehlen, che guadagna nel finale e beffa Ledecka all'ultimo settore. Sofia Goggia scivola fuori dal podio, ma è solo onor di cronaca.

11:39 - Terzo posto per Sofi

Sofia Goggia non si prende particolari rischi e consolida con un terzo posto provvisorio la coppetta di discesa, a quattro decimi da Ledecka. Gran avvio della 29enne bergamasca, che soffre ancora un po' nel tratto più tecnico, perdendo tutto il vantaggio accumulato in alto.

11:36 - Suter lontana, Goggia vince la coppa!

È già fatta prima ancora di scendere: Sofia Goggia vince la coppa di specialità in discesa per la terza volta in carriera e la seconda consecutiva! Corinne Suter sbaglia, è troppo lenta e chiude terza sulle tre atlete scese, a sette decimi di ritardo. Non può più raggiungere l'azzurra.

11:31 - Ledecka prima a scendere

Si parte più in basso rispetto agli uomini, perciò, come abbiamo visto nella prova maschile, partono ancora maggiormente avvantaggiate le supergigantiste, considerata la seconda parte del tracciato molto angolata. Ester Ledecka fa da apripista per le donne e chiude in 1:27.28, rischiando di sbilanciarsi sui due salti.

11:26 - Le altre azzurre in gara

Oltre a Sofia Goggia principale protagonista di giornata per i colori azzurri, non dobbiamo dimenticarci però le altre italiane in gara nell'ultimo atto stagionale in discesa libera femminile: 11 Nadia Delago, 19 Federica Brignone, 20 Elena Curtoni e 22 Marta Bassino. Anche da loro potrebbe arrivare un podio.

11:21 - Sarà Goggia-bis per la coppa di discesa?

La sfera di cristallo in discesa si decide nei primi istanti della gara: Corinne Suter ha scelto il pettorale 3, Sofia Goggia il numero 5. L'azzurra ha un vantaggio di 75 punti sulla campionessa olimpica, un distacco tale che le basterebbe arrivare in top-10.

11:15 - Ora tocca alle donne

Restiamo sull'Eclipse di Courchevel perché tra pochissimo (ore 11:30) prende il via la discesa femminile. Gli occhi sono tutti puntati sul duello tra Goggia e Suter per la coppa di specialità, ma inizia anche la gran sfida finale Shiffrin-Vlhova per la sfera di cristallo generale

10:57 - Kilde vince anche la Coppa di discesa, a Odermatt la generale!

Alexander e Ferstl finiscono lontani, si chiude l'ultima discesa stagionale! Vince Vincent Kriechmayr davanti a Marco Odermatt e Beat Feuz! Aleksander Aamodt Kilde chiude quarto, ma dopo quella di Super G vince anche questa Coppa di disciplina con tre punti su Feuz, con Dominik Paris (oggi sesto) al terzo posto. Odermatt rinvia ancora l'appuntamento col successo in questa specialità, ma ufficializza il trionfo nella generale!

10:55 - Nessun inserimento

Nessuno degli ultimi a scendere riesce a fare la differenza, stanno per arrivare le ufficialità sia per la Coppa generale che per quella di discesa.

10:48 - Innerhofer fatica

Christof Innerhofer è sfortunato con la luce e perde molto già nel tratto iniziale. Nel settore più tecnico sbaglia la linea e il suo ritardo lievita ancora. Chiude 19esimo a 3.34, ultimo tra chi è arrivato in fondo.

10:41 - Hemetsberger quinto!

Ottima parte finale di Daniel Hemetsberger, che chiude quinto a 1.31 da Kriechmayr! Paris scivola in sesta piazza, ma per il momento resta sul podio di disciplina.

10:39 - Marsaglia decimo

Matteo Marsaglia scia alla grande in alcuni parziali, soprattutto nel tratto tecnico. Alla fine è decimo a 1.87 da Kriechmayr. Buona la sua gara.

10:32 - Hintermann perde uno sci

Dura solo 30 secondi la gara di Niels Hintermann, che perde uno sci sul dosso e resta clamorosamente in piedi, pur uscendo di pista.

10:30 - Anche Crawford sbaglia

James Crawford scia bene per metà gara, come finisce molto largo a un curvone nel tratto centrale e chiude sesto a 1.59. Subito dietro a Paris. Kriechmayr-Odermatt-Feuz sempre sul podio.

10:27 - Kriechmayr perfetto!

Che gara ha fatto Vincent Kriechmayr?! L'austriaco fa il vuoto già nella parte alta e poi non concede più nulla, andando al comando con 34 centesimi su Odermatt! Lo svizzero rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria in discesa. Kilde giù dal podio, ma continua a restare davanti a Feuz per 3 punti nella classifica di disciplina.

10:20 - Odermatt al comando!

Signore e signori, Marco Odermatt! Lo svizzero va al comando con 20 centesimi su Feuz, facendo la differenza nel tratto tecnico! Che gara, che fenomeno! Paris giù dal podio nella coppa di specilità per cinque punti, mentre Kilde è sempre davanti a Feuz per tre punti! E Odermatt vince la generale. Fantastico.

10:16 - Paris terzo!

Dominik Paris al terzo posto! Ed è terzo anche nella classifica di specialità al momento! L'azzurro è in luce verde in alto, poi perde progressivamente sbagliando un paio di volte la linee ma con un secondo netto di ritardo da Feuz riesce a stare davanti a Cochran.

10:14 - Danklmaier così così

Daniel Danklmaier si difende bene per metà gara, ma poi non brilla nel finale. Chiude quarto a 1.22.

10:12 - Mayer sbaglia!

Matthias Mayer fa un favore a Kilde (e a Paris)! L'austriaco è attaccato al tempo di Feuz per oltre metà gara, ma sbaglia clamorosamente nel tratto tecnico. Resta nel tracciato, ma chiude quarto a 1.56.

10:10 - Franz lontano

Max Franz non tiene il ritmo dei primi due e finisce a 1.76, quarto e ultimo tra gli atleti scesi.

10:06 - Kilde secondo!

Attenzione! Aleksander Aamodt Kilde è secondo a 31 centesimi da Feuz! La Coppa di discesa è ancora sua per 3 punti, ma si riapre tutto! Il norvegese sbaglia subito al primo salto, guadagna anche lui mezzo secondo allo svizzero nel tratto tecnico ma poi finisce larghissimo a un curvone e paga dazio!

10:04 - Cochran dietro

Ryan Cochran-Siegle paga 1.09 da Feuz, ma recupera quasi mezzo secondo allo svizzero nel quarto settore, segno che il tempo di Beat è battibile. Ora Kilde.

10:01 - Feuz apre le danze

Si parte con Beat Feuz! Lo svizzero chiude in 1:50.97, con qualche sbavatura di linea ma dando l'idea di essere sempre molto veloce. Avremo quasi subito la controprova.

9:39 - I vincitori stagionali

Questa è l'undicesima discesa maschile della stagione, la disciplina con più gare nella Coppa del Mondo 2021/22. Nelle precedenti si sono imposti tre volte Kilde, due volte Paris, una Mayer, Bennett, Kriechmayr, Feuz e la coppia Hintermann-Alexander ex aequo a Kvitfjell.

9:24 - I pettorali

Sarà proprio Beat Feuz il primo a partire. Kilde ha il pettorale numero 3, Matthias Mayer il 5 e Dominik Paris il 7. Marco Odermatt scende con il 9, mentre gli altri due italiani in gara, Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer, saranno impegnati rispettivamente con il 16 e il 20. Ricordiamo che in gara ci sono solo 25 atleti e vanno a punti i primi 15.

9:20 - Quattro ancora in corsa

Aleksander Aamodt Kilde 570, Beat Feuz 547, Matthias Mayer 486, Dominik Paris 482. Sono questi i quattro atleti ancora in grado di vincere la Coppa di discesa libera, con i primi due forti di un bel margine. Ricordiamo che Feuz ha vinto questa classifica nelle ultime quattro stagioni e imponendosi anche quest'anno eguaglierebbe il record del grande Franz Klammer.

9:16 - Iniziano le finali

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a un'altra giornata insieme per commentare la Coppa del Mondo di sci alpino! Si parte (alle 10) con la discesa maschile, mentre alle 11.30 tocca alla discesa femminile.

