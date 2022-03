Mikaela Shiffrin, le finali di Coppa del Mondo di sci alpino di stanza a Courchevel/Meribel proseguono con un'altra giornata dedicata alla velocità. La stessa Shiffrin vuole chiudere i conti nella classifica generale e ha buone chance di fare bene nel Super G odierno. La Coppa di specialità è già a casa di Federica Brignone, ma la valdostana, Marta Bassino ed Elena Curtoni puntano comunque al podio. A seguire il Super G maschile, la cui classifica è già stata vinta da Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese cerca un altro successo e sfida i grandi rivali di questa stagione, a partire da Marco Odermatt. Dopo le discese vinte da Vincent Kriechmayr di stanza a Courchevel/Meribel proseguono con un'altra giornata dedicata alla velocità. La stessavuole chiudere i conti nella classifica generale e ha buone chance di fare bene nelodierno. La Coppa di specialità è già a casa di, ma la valdostana,edpuntano comunque al podio. A seguire il, la cui classifica è già stata vinta da. Il norvegese cerca un altro successo e sfida i grandi rivali di questa stagione, a partire da

Brignone spettacolo! Super G da urlo, rivivi la sua gara

Ad

9:55 - Le assenti

Courchevel Paris: "Stagione incostante, ma soddisfatto per il 3° in discesa" 19 ORE FA

Non solo Goggia, ci sono anche altre assenti tra le prime 25 della classifica generale: si tratta di Ariane Raedler, Cornelia Huetter e Wendy Holdener.

9:51 - Tracciatura italiana

È di Alberto Ghidoni il disegno di questo Super G, che sembra essere molto veloce.

9:39 - Shiffrin vuole chiudere i conti

Se la Coppa di disciplina è già assegnata, oggi Mikaela Shiffrin può chiudere il discorso classifica generale. A tre gare dalla fine, la statunitense ha 156 punti di margine su Petra Vhlova e deve guadagnarne 45 sull'avversaria per essere certa del successo con due gare di anticipo. Ad esempio, se la nativa di Vail dovesse vincere oggi, la slovacca dovrebbe arrivare almeno terza per restare in corsa.

9:25 - I pettorali

Sono appena 22 le atlete al via di questa gara, con Sofia Goggia che ha rinunciato dopo aver conquistato la Coppa di discesa nella gara di ieri. La prima a scendere sarà Romane Miradoli. Brignone ha il 7, Curtoni il 9 e Bassino il 17. Shiffrin se la gioca con l'11, Gut-Behrami con il 13 e Petra Vlhova con il 21.

La regina di discesa è ancora lei! Goggia alza la Coppa

9:18 - Nono Super G stagionale

A Courchevel va in scena il nono Super G femminile stagionale. Nei precedenti, hanno vinto tre volte Federica Brignone, due volte Sofia Goggia, una volta Elena Curtoni, Lara Gut-Behrami, Romane Miradoli e Cornelia Huetter (in ex aequo con Brignone a Garmisch).

9:10 - Gli ultimi Super G

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla seconda giornata di gare alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Courchevel/Meribel! Oggi si parte con il Super G femminile (alle 10), mentre a seguire sarà la volta del Super G maschile (alle 11.30).

Segui on demand il Super G femminile di Courchevel

Premium Sci alpino Courchevel | SuperG donne 09:44-10:59 Live

Courchevel Dominik Paris: "Speravo meglio in questa stagione" 19 ORE FA