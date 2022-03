Sci Alpino

Marco Odermatt vince la Coppa del Mondo generale! È davanti a Kilde in discesa

COURCHEVEL/MERIBEL - Ora è matematico: Marco Odermatt conquista la sua prima Coppa del Mondo generale della carriera a 24 anni! Dominante per tutta la stagione, il timbro finale arriva nell'ultima discesa libera, nella quale si piazza davanti a Kilde, secondo in classifica overall.

00:02:18, 25 minuti fa