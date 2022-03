Sci Alpino

Mikaela Shiffrin conquista la Coppa del Mondo generale! Rivivi il 2° posto decisivo in Super G

COURCHEVEL/MERIBEL - Altra prova fuoriclasse qual è per Mikaela Shiffrin, che nell'ultimo Super G di Coppa del Mondo va vicinissima a scalzare Mowinckel dalla prima posizione. Allungo decisivo in classifica generale per la nativa di Vail: Vlhova non va a punti neanche stavolta, regalando matematicamente la quarta sfera di cristallo generale alla statunitense.

00:01:33, 21 minuti fa