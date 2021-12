La prima manche del gigante femminile on demand

10:15 - Brunner e Gasienica-Daniel sopra al secondo

Ci sono già diversi segni importanti sulla pista, motivo per cui tutte faticano nonostante una tracciatura più regolare. Maryna Gasienica-Daniel e Stephanie Brunner pagano oltre un secondo da Hector. Nina O'Brien invece è la prima ritirata.

10:11 - Ora è Hector la più veloce!

Sara Hector adora il gigante di Courchevel e si vede. La svedese resta al comando dal primo all'ultimo intermedio diventando la nuova leader provvisoria, ma il distacco da Worley è molto contenuto: 11 centesimi.

10:10 - Brignone indietro

Federica Brignone fa segnare il tempo più alto finora, ad otto decimi netti di ritardo dalla leader Tessa Worley. L'azzurra non riesce ancora a sciogliersi.

10:08 - Shiffrin dietro, che sorpresa!

Incredibile ma vero, Mikaela Shiffrin non è al comando in gigante! Era successo soltanto a Killington (gara poi cancellata). La statunitense commette qualche piccolo errore, probabilmente dovuto ai tanti segni sulla pista, e termina seconda alle spalle di Worley per 23 centesimi.

10:07 - Gisin in ritardo

Più arretrata Michelle Gisin. L'elvetica è parsa fuori dalla linea ideale in alcuni punti, pagando 70 centesimi da Worley. Fuori dal podio per la prima volta in questi due giorni.

10:04 - Worley passa in testa

Nettamente meglio Tessa Worley, che davanti al proprio pubblico taglia il traguardo in luce verde di 28 centesimi. Bassino scende così in seconda posizione provvisoria.

10:03 - Bassino davanti!

Finalmente Marta Bassino al traguardo dopo la prima manche, ma soprattutto davanti a Petra Vlhova di 20 centesimi. Senza sbavature l'azzurra, anche se l'impressione è che abbia voluto contenersi per evitare di uscire di pista.

10:01 - Vlhova al traguardo

Anche oggi Petra Vlhova è stata la prima a scendere. 1:07.30 è il tempo della slovacca. Da segnalare una piccola rotazione all'ingresso del muro. Ora tocca a Marta Bassino

9:56 - La startlist

Subito Vlhova e Bassino al cancelletto di partenza del gigante bis. Poi Worley (3), Michelle Gisin, Mikaela Shiffrin, Federica Brignone e Sara Hector (7, tornata nel gruppo delle migliori dopo il podio di ieri).

Le altre azzurre: 11 Goggia, 17 Curtoni, 42 Pichler, 45 Melesi, 55 Insam, 58 Ghisalberti.

9:50 - Azzurre costrette ad una svolta

Giornata avara di soddisfazioni per l'Italia ieri nel gigante femminile. Federica Brignone ha commesso un errore mentre era in piena lotta per il podio scivolando in 7^ posizione, unica azzurra a punti insieme ad Elena Curtoni (solo 27^). Marta Bassino è caduta in prima manche, Goggia out nella seconda. Oggi arriva una nuova opportunità, ma serve il riscatto. Ricordiamo che qui sia Brignone che Bassino hanno vinto due anni fa.

9:44 - Chi fermerà il dominio di Mikaela?

Con la vittoria di ieri Mikaela Shiffrin si è iscritta per la quarta volta nell'albo d'oro del gigante di Courchevel, tornando in testa alla classifica generale a discapito di Sofia Goggia. La statunitense ieri è parsa di un altro pianeta rispetto alle altre, e ora punta ad eguagliare il suo record di vittorie nella stessa località e specialità: in caso di vittoria calerebbe il pokerissimo così come fatto circa un mese fa a Killington nello slalom.

Difficile trovare qualcuna capace di fermarla tra i pali stretti, ieri soltanto Sara Hector ha fatto meglio nella seconda manche, ma va tenuto in considerazione che la svedese era costretta ad andare all'attacco, mentre Shiffrin ha potuto gestire un vantaggio cospicuo.

9:39 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:36 - A breve la prima manche di gigante femminile

Buongiorno a tutti amici di Eurosport e benvenuti! Ultima giornata di Coppa del Mondo di sci alpino prima del Natale: alle 10:00 via alla prima manche del gigante femminile bis di Courchevel (seconda manche alle 13:00), mentre alle 17:45 ci spostiamo sulla 3Tre di Madonna di Campiglio per il tradizionale slalom maschile in notturna (seconda manche alle 20:45).

