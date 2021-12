La prima manche del gigante femminile on demand

10:07 - Gisin davanti

Courchevel La FIS ha deciso: a Courchevel il 22/12, il recupero di Killington 01/12/2021 A 18:38

Michelle Gisin è la più veloce nella parte alta, si difende sul muro e - a differenza di Brignone - non sbaglia sul dosso finale. È la prima a scendere senza sbavature, nuova leader con 32 centesimi di vantaggio sull'azzurra.

10:04 - Brignone in testa!

Federica Brignone fa decisamente meglio di Petra Vlhova sul muro (dove la slovacca era andata fuori ritmo), poi si incespica sul dosso finale, lasciando lì qualcosa. Ma l'azzurra è davanti di 33 centesimi!

10:02 - Fuori Hrovat

Subito fuori la slovena Meta Hrovat. Troppo lunga su una porta ad inizio muro, non riesce a risalire per stare in pista.

10:01 - Vlhova apre le danze

1:06.94 è il tempo fatto segnare da Petra Vlhova. La slovacca però non ha affrontato alla grande il muro.

9:56 - Startlist della prima manche

La prima a scendere è Petra Vlhova, terza nell'opening di Sölden. Col pettorale numero 3 c'è Federica Brignone, seguita da Michelle Gisin, Mikaela Shiffrin e Marta Bassino. In casa Italia da non dimenticare Sofia Goggia (15) ed Elena Curtoni (17)

9:50 - I precedenti

Mikaela Shiffrin tre volte il gigante di Courchevel, siglando persino una doppietta nella località francese nel 2017 (gigante e parallelo) e nel 2018 (gigante e slalom). Storica la vittoria della fuoriclasse statunitense lo scorso anno, il primo trionfo dopo la pausa a causa della scomparsa del padre. Shiffin parte favorita, ma attenzione alle azzurre: Brignone e Bassino si sono spartite una vittoria nel 2019 e nel 2020 (due giorni prima di Shiffrin).

9:45 - Assenze pesanti per Covid

Si allunga la lista di atlete positive al Covid. A Lara Gut si sono aggiunte Alice Robinson e Katharina Liensberger. Tre possibili protagoniste in meno oggi, ma lo spettacolo non mancherà di sicuro.

9:39 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:35 - Benvenuti!

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti! Oggi inizia la due giorni di Courchevel, con le donne impegnate in due giganti valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Quello che partirà alle ore 10 è il secondo in stagione, dopo l'opening di Sölden vinto da Shiffrin e la cancellazione in corso d'opera della gara di Killington

