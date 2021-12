Eccolo il primo podio stagionale dell'Italia nel gigante femminile! La specialità "di casa" delle nostre azzurre non ci aveva offerto grandi gioie finora in Coppa del Mondo 2021/2022, ma stavolta Marta Bassino ci spacchetta questo regalo di Natale addolcendo una pillola che contiene tante, troppe cadute delle italiane. La cuneese detentrice della coppa di specialità, reduce da due ritiri consecutivi nella prima manche, stavolta è l'unica azzurra a rimanere in piedi fino al traguardo della seconda prova di Courchevel, conquistando un prezioso terzo posto per il morale. Troppo forti oggi Mikaela Shiffrin, ma soprattutto Sara Hector, che torna al successo dopo quasi sette anni dalla prima volta.

Ecco Bassino! Terza in gigante, rivivi la sua seconda manche

Ad

Meritatissima la vittoria della 29enne svedese, tornata alla grande dopo una stagione precedente complicatissima. Per tre manche sulle quattro disputate nella due giorni di gigante di Courchevel, Sara Hector è stata la più veloce delle big. Feeling speciale con questa pista, dato che sui cinque podi conquistati in carriera tre sono arrivati proprio nella località francese. Sentiva molto questa gara anche Mikaela Shiffrin, che puntava al pokerissimo. Dallo spazio al ritorno sulla terra, in due giorni la fuoriclasse statunitense probabilmente è apparsa stanca, commettendo qualche piccola sbavatura che le è costata la terza vittoria consecutiva in gigante. Arriva comunque un secondo posto che la fa allungare sia in classifica generale che in quella di specialità, ma soprattutto va notato come Shiffrin mantenga una media punti spaventosa nelle prove tecniche.

Courchevel Shiffrin? No, Hector in testa nella 1^ manche. Bassino 4^ 4 ORE FA

Se nella prima manche si era giustamente contenuta per evitare il terzo "DNF" in altrettante gare, nella seconda Marta Bassino ha capito che per tornare tra le grandi bisognava attaccare. Così ha fatto: scacciata la minaccia Petra Vlhova di oltre sei decimi, approfitta del passo falso della padrona di casa Tessa Worley (da seconda a quarta, otto centesimi dietro all'azzurra) per tornare a vivere la sensazione del podio per la prima volta dall'oro nel parallelo ai Mondiali di Cortina, o per fare un paragone più sensato dallo scorso gennaio 2021 col terzo posto in Coppa del Mondo a Kronplatz. "Complice" del primo podio stagionale il compaesano Paolo De Florian, che ha disegnato il tracciato della seconda manche.

anche Federica Brignone si è ritirata. La 31enne valdostana, settimo crono a metà gara, è partita forte e finalmente sembrava essersi sbloccata, tuttavia sbaglia l'approccio sulla seconda parte di muro uscendo di scena. Il capitolo azzurre purtroppo è aperto e chiuso dalla 25enne di Borgo San Dalmazzo. Dopo i fuori pista di Goggia e Curtoni nella prima manche . La 31enne valdostana, settimo crono a metà gara, è partita forte e finalmente sembrava essersi sbloccata, tuttavia sbaglia l'approccio sulla seconda parte di muro uscendo di scena.

Courchevel Hector come un treno: è lei al comando, rivivi la sua manche 4 ORE FA