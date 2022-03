Mercoledì 16 marzo alle ore 11.30 si disputerà l’ultima discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, ovvero quella se dovesse arrivare tra le prime dieci, oppure se dovesse arrivare tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovesse vincere, oppure con qualsiasi altro piazzamento se Corinne Suter non dovesse arrivare tra le prime due. , ovvero quella delle Finali di Courchevel/Meribel : due atlete possono ancora vincere la classifica di specialità (andranno a punti le migliori 15). Sofia Goggia è prima con 482 punti contro i 407 della svizzera Corinne Suter. L’azzurra vincerebbe la Coppa di discesa, oppure se dovesse arrivare tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovesse vincere, oppure con qualsiasi altro piazzamento se Corinne Suter non dovesse arrivare tra le prime due.

Le due concorrenti in qualsiasi caso non potrebbero arrivare a pari punti (Sofia Goggia sarebbe stata in vantaggio per il maggior numero di vittorie) e, naturalmente, in caso di cancellazione della discesa l’azzurra vincerebbe in maniera automatica la Coppa di specialità.

Ad

La classifica di discesa libera ad oggi

Courchevel Bassino: "Ero giù di morale, questo podio vale tanto" 22/12/2021 A 14:20

Sofia Goggia ITA 482 punti Corinne Suter SVI 407 Ramona Siebenhofer AUT 311 Ester Ledecká CEC 303 Mirjam Puchner AUT 296 Nadia Delago ITA 246 Breezy Johnson USA 240

"Come un proiettile, una breccia nella Muraglia cinese", Goggia d'Argento

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA SE…

Dovesse arrivare tra le prime dieci;

Dovesse arrivare tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovesse vincere;

Corinne Suter finisse terza o peggio (anche qualora l’azzurra non dovesse marcare punti).

Quando e dove vedere la gara

A che ora parte Sofia Goggia? L'azzurra ha avuto in sorte il pettorale numero 11. La prova inizierà alle ore 11.30, dunque l’azzurra scenderà attorno alle ore 11.45-11.50, salvo ritardi.

I pettorali

STARTLIST PRIMA PROVA MERIBEL: I PETTORALI DI PARTENZA

1 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

3 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

4 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

6 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

7 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

15 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

16 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

21 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

22 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

23 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

24 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

25 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

26 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

Goggia torna sul podio in Coppa! Rivivi il 3° posto in discesa

Courchevel Che brava Hector! Vittoria dopo 7 anni, rivivi la sua gara 22/12/2021 A 13:34