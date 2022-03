Lena Duerr continua: la tedesca, che La "maledizione" di: la tedesca, che era ancora una volta in testa allo slalom femminile dopo la prima manche, di nuovo non riesce a trovare la vittoria. Ma non sono né Shiffrin, né Vlhova a vincere: si impone Andreja Slokar, al suo primo successo tra i pali stretti.

Non c'erano italiane in gara, perché Brignone e Bassino (qualificate per ragioni di classifica generale ) hanno rinunciato per riposarsi in ottica gigante.

Riecco Slokar! Primo sigillo della carriera in slalom

La cronaca

Come raccontavamo per la prima manche, la gara non aveva più di tanta valenza per la classifica: l'unica incognita era la composizione del podio si specialità, che si delinea grazie al risultato combinato di Duerr e Liensberger. Grazie al secondo posto ottenuto dalla tedesca e al contemporaneo 13° dell'austriaca portano al sorpasso, con Duerr che chiude terza.

A proposito di Mikaela Shiffrin, la statunitense probabilmente ormai è stanca e un po' scarica, perché chiude ottava e con il peggior tempo assoluto della seconda manche. Alla luce di questi risultati strani, si mette ancora più in luce la giovane Zrinka Ljutic, la classe 2004 croata, qualificata come campionessa juniores. Partita col pettorale 25, aveva chiuso nona la prima manche e nella seconda recupera ulteriori posizioni, finendo addirittura quinta a solo 1.27 dalla leader.

Manche da ricordare di Ljutic, quinta a 18 anni nello slalom

