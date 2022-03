Chi non avesse mai guardato uno slalom maschile, si affretti a faro ora, prima che finisca. La gara con più concorrenza della stagione , infatti, sta offrendo spettacolo ancora una volta e c'è da divertirsi.

Lucas Brathen, Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath. Il migliore degli italiani è Tommaso Sala, settimo. Dopo la prima manche, infatti, per l'assegnazione della coppa di specialità è tutto aperto e in testa alla gara ci sono tre norvegesi:. Il migliore degli italiani è, settimo.

Scintille tra norvegesi: Braathen primo, Kristoffersen se ne va

Courchevel Sala migliore degli azzurri in slalom, buon 7° dopo la prima manche UN' ORA FA

La cronaca

Non c'è molto da raccontare delle singole prove: lo slalom è troppo corto per avere insidie apprezzabili. Sono pochi, infatti, quelli che non concludono e tra loro c'è Daniel Yule, che era uno dei possibili (anche se il meno probabile) canditati alla vittoria della sfera di slalom. In lizza resta ancora in piena pole position Henrik Kristoffersen, che è secondo (e scontento) alle spalle di Brathen, a sua volta pronto alla zampata per la vittoria della coppa.

In tutto questo ci sono anche gli altroi, oltre ai tre norvegesi racchiusi in 21 centesimi. Meillard è il primo dopo lo strappo vichingo, quarto a 45 centesimi, ma chiusi in poco più d un secondo si arriva fino al duo Feller/Vinatzer, decimi a pari merito a 1-03. Nel mezzo c'è Tommaso Sala, settimo, mentre Giuliano Razzoli è 14° a 1.23.

