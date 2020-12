Non ci sarà lo slalom gigante femminile a Courchevel, secondo della tappa di Courchevel. A causa delle cattive condizioni del manto nevoso, e per salvaguardare l’integrità delle atlete, la gara prevista domenica 13 è stata posticipata a lunedì 14 dicembre. Le due manche si disputeranno alle 10:00 e alle 13:00.

Courchevel Che forza Bassino! Guarda la vittoria in gigante IERI A 12:34

Così Federica Brignone: “Lo abbiamo saputo arrivando in pista per la ricognizione. Ci siano rimaste male, ma visto che si può fare domani è un’idea corretta, nel senso che se si può fare domani, perché no. Poi per me era fattibile comunque, se avessimo avuto domani le prove a Val d’Isere oggi saremmo state in pista a fare la gara“.

Continua Marta Bassino: “Non va neanche male, lo prendo come un giorno di recupero, eravamo tutte in partenza per la ricognizione. Da un lato è bello recuperare domani, dall’altro diventa un week end più lungo. C’erano alcune porte veramente al limite, si vedeva che il fondo si stava spaccando“.

Dopo lo slalom gigante di Courchevel, in Francia, di ieri, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria generale, mentre è seconda proprio Marta Bassino, con l'azzurra che guida la classifica di specialità, avendo vinto entrambi i giganti disputati finora in stagione.

Che forza Bassino! Guarda la vittoria in gigante

Courchevel Bassino seconda dopo una manche difficile IERI A 08:57