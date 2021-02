Nuovo stop allo sci. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che "vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021". Alla base del provvedimento - fa sapere il ministero - c'è la forte preoccupazione per la circolazione della cosiddetta variante inglese del Coronavirus. La nuova ordinanza del ministro Speranza cancella di fatto il precedente via libera del Comitato tecnico scientifico che aveva dato l'ok alla riapetura degli impianti sciistici (per le regioni in zona gialla) a partire da lunedì 15 febbraio. Lo stop del ministro della Salute arriva quindi a poche ore da quella che sembrava ormai una riapertura certa.