Sci Alpino

Crans Montana, Goggia che paura! Si salva al pelo, ma salta la porta

Sci alpino - Rischio altissimo per Sofia Goggia, che sbaglia l'atterraggio del salto finale nel SuperG di Crans Montana, ma riesce comunque a non cadere. Taglia il traguardo col secondo tempo, ma purtroppo nella fase di "miracolo" salta una porta ed esce di classifica. Per fortuna non si è fatta nulla.

00:00:52, 3678 Visualizzazioni, un' ora fa