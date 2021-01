La più veloce di giornata, ad ogni modo, è risultata la norvegese Kajsa Vickhoff Lie con il tempo di 1:29.92 precedendo per 30 centesimi la statunitense Breezy Johnson, sempre più protagonista in questa annata, e per 41 Sofia Goggia che completa la sua prova in 1:30.33. Quarta posizione per la padrona di casa Jasmine Flury a 62 centesimi, quinta per la canadese Marie-Michele Gagnon a 65, mentre al sesto posto a pari merito troviamo la svizzera Lara Gut-Behrami e l’austriaca Tamara Tippler a 76. Ottava posizione per la sua connazionale Mirjam Puchner con un distacco di 1.14, mentre è nona la nostra Federica Brignone a 1.23. Completa la top ten l’austriaca Christine Scheyer a 1.49, davanti a Nadia Delago, undicesima a 1.51.