Sci Alpino

Coppa del Mondo - cade sul fianco nel salto finale, che spavento per Cornelia Huetter in discesa!

CRANS MONTANA - Momenti di paura per la spaventosa caduta di Cornelia Huetter sull'ultimo salto della discesa di Crans Montana. L'austriaca stava assediando la zona podio, ma all'ingresso dell'ultima curva si siede e va in testacoda in aria, atterrando sul fianco e scivolando fino al traguardo. Per fortuna si rialza dopo pochi minuti.

00:02:52, 36 minuti fa