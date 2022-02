Sci Alpino

Coppa del Mondo, discesa femminile - Nufer pesca il jolly e trova il primo successo in casa

CRANS MONTANA - Non era mai salita sul podio e aveva ottenuto come miglior risultato il quarto posto nella discesa precedente. Priska Nufer trova la prima vittoria in carriera davanti al proprio pubblico.

00:01:47, un' ora fa